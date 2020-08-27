Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 üniversite e-kayıt tarihleri
Üniversite kayıt tarihleri, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde bir yükseköğretim programında eğitim görmeye hak kazanan birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının ardından araştırmalarına hız veren adaylar ÖSYM'nin bu kapsamdaki açıklamalarını sorguluyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
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'Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?' sorusu, ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlara göre herhangi bir programa yerleşen gençlerin araştırdığı konu olmaya başladı. Tercih listesinde yer alan bölümlerden birisine yerleşen adaylar, yerleştikleri bölüme kayıt işlemlerini internet üzerinden ya da okula giderek tamamlayabilecek. İşte, 2020 üniversite kayıtları hakkında ayrıntılar...
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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.
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Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır
4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
5) Nüfus cüzdan fotokopisi.
6)6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
7) Varsakatkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.
8)Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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E KAYIT NASIL YAPILIR?
e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.