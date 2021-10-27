Üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte YKS ek tercih üniversite e kayıt ekranı!
Üniversite kayıt tarihleri, YKS 2. tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrenciler, üniversite kayıtlarını elektronik olarak e Devlet üzerinden ya da bireysel başvuru ile gerçekleştirecekler. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. üniversite kayıt belgeleri arasında adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ile mezuniyet belgesi yer alacak. Peki, Üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte YKS ek tercih üniversite e kayıt ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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Üniversite kayıtları nasıl yapılır, sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar ile daha önce bir yükseköğretim programına yerleşmeyenler için yapılan 2. tercih sürecinin ardından sonuçlar belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2. ek tercih kılavuzunda üniversite kayıt tarihleri açıklandı. YKS 2. ek tercih sonuçları ile bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, online kayıtlarını ise 26-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirecekler.
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YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. E KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
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d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.