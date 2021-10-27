Üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte YKS ek tercih üniversite e kayıt ekranı!

Üniversite kayıtları nasıl yapılır, sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar ile daha önce bir yükseköğretim programına yerleşmeyenler için yapılan 2. tercih sürecinin ardından sonuçlar belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2. ek tercih kılavuzunda üniversite kayıt tarihleri açıklandı. YKS 2. ek tercih sonuçları ile bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, online kayıtlarını ise 26-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirecekler.