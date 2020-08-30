Üniversite kayıtları nasıl yapılır? e-Devlet üniversite e-kayıt ekranı
Üniversite e kayıt işlemleri 29 Ağustos’ta başladı. Şahsen kayıt işlemleri ise 31 Ağustos tarihinde başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar e-kayıt işlemlerini 6 Eylül’e kadar, şahsen kayıt işlemlerini ise 5 Eylül’e kadar yapabilecekler. Peki üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte e-Devlet üniversite e-kayıt ekranı ve detaylar...
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Üniversite e- kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Üniversitelerde 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek. Adaylar 6 Eylül tarihine kadar, YÖK’ün e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte kayıt ekranı ve detaylar…
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversitelerde 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek. 2020-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 6 Eylül tarihine kadar, YÖK"ün e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.
e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan ‘Üniversite e-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 6 Eylül saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.