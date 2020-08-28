Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte üniversite kayıtları ile ilgili bilgiler
Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının 26 Ağustos’ta açıklanmasının ardından gözler kayıt tarihlerine çevrildi. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte konu ile ilgili detaylar…
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Üniversite kayıtları 2020 yılında ağustos ayının sonunda başlayacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar kazandıkları üniversiteleri ve programları öğrendiler. Kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek. Kayıt yaptıracak adayların, mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldıkları diplomanın aslı, onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi gibi evrakları yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.