Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte üniversite kayıt evrakları
Üniversite kayıt işlemleri için şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler üniversite kayıt belgeleriyle beraber işlemlerini verilen tarihe kadar gerçekleştirecek. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte, üniversite kayıt evrakları ve belgelerin listesi.
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YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre, üniversitelere elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adayların 6 Eylül 2020 Pazar günü, şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi'ye kadar kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Kayıtlar için son tarih yaklaşırken kayıt için gerekli evraklar merak konusu oldu. Üniversite kaydı için mezuniyet belgesi, adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı, nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraf gibi belgeler ile işlemler alınacak. Ancak her üniversite kayıt için farklı belgeler isteyebiliyor. İşte, detaylar.
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ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır
4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
5) Nüfus cüzdan fotokopisi.
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6)6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
7) Varsakatkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.
8)Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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9) Üniversitemiz Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıdaki programlarına yerleşen adayların, -“İlk ve Acil Yardım” programına alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.