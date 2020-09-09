Üniversite kayıtları bitti mi? Üniversite kaydını kaçıran adaylara kayıt hakkı!

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS sonucunda bir programa yerleşen ancak YKS kılavuzlarında belirtilen tarihlerinde kayıt yaptıramayan adaylar, kayıt tarihinin bitişinden itibaren 3 hafta içinde yerleştiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumlarına başvurarak mazeret bildirecek. Yükseköğretim kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mazereti kabul edilenlerin kayıtları yapılacak.