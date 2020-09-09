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Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 17:52 | 

Üniversite kayıtları bitti mi? Üniversite kaydını kaçıran adaylara kayıt hakkı!

YKS sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen ancak verilen sürede kayıt yaptıramayan adayların, mazeretlerinin yükseköğretim kurumlarınca kabulü halinde kayıtları yapılacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen ancak verilen sürede kayıt yaptıramayan adayların, mazeretlerini yükseköğretim kurumlarına bildirmeleri ve mazeretlerin kabulü halinde kayıtlarının yapılacağını bildirildi.

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Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS sonucunda bir programa yerleşen ancak YKS kılavuzlarında belirtilen tarihlerinde kayıt yaptıramayan adaylar, kayıt tarihinin bitişinden itibaren 3 hafta içinde yerleştiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumlarına başvurarak mazeret bildirecek. Yükseköğretim kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mazereti kabul edilenlerin kayıtları yapılacak.

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Adayların konuya ilişkin ilgili yükseköğretim kurumuna mazeretleri ile birlikte süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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