Üniversite kayıtları 2020 ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihi belli oldu
YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklamasında beklenti son günlerde artarken, bir yandan da üniversite kayıt takvimi gündeme geldi. Yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans ya da yükseklisans programlarına kayık hakkı elde eden adaylar, online ve doğrudan kayıtlarını üniversite kayıt takvimi programında belirlenen süre içerisinde gerçekleştirecekler. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesiyle kayıt işlemi tamamlanacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, 2020 üniversite kayıt tarihleri.
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Üniversite kayıt tarihleri 2020, üniversite adayları tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS tercih sonuçları açıklaması adayların odaklandığı konulardan oldu. 2020 üniversite tercih sürecinin ardından, kayıt işlemleri başlayacak ve daha sonra ek tercih dönemine girilecek. Bu yıl belirlenen programa göre üniversite kayıtları 31 Ağustos tarihinde başlayacak. İşte, 2020 üniversite kayıt tarihleri..
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2020 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman detaylara yer vereceğiz.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.
"YÖK olarak, bugün itibarıyla üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:
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"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."
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Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.