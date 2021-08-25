Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? ÖSYM’den açıklama
Üniversite kayıtları, YKS tercihlerini yapan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtlarının tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde tarihler yer aldı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte detaylı açıklama
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Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtları eylül ayında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos tarihinden itibaren kılavuz içerisinde belirtilen tarihe kadar gerçekleştirilecek.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.