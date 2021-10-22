Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? İşte üniversite kayıtları için gerekli belgeler
Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına geldi. Ekim ayında tercihleri yapılan YKS 2. ek tercihleri ile bir programa yerleşmeye hak kazanan adaylar kayıtlarını ÖSYM tarafından belirtilen tarihler aralığında elektronik olarak veya kazandıkları üniversitelere giderek yapabilecekler. Peki, üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
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Üniversite kayıt tarihleri için geri sayım başladı. YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre üniversite kayıtları 26 Ekim'de başlayacak ve belirtilen tarihe kadar devam edecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları veya elektronik olarak işlemlerini halletmeleri gerekiyor.
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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
(Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)
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ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Üniversiteler istenilen belgeleri resmi internet siteleri üzerinden yayınlıyorlar. Üniversitelerin istediği belgeler değişiklik gösterse de genel olarak şu belgeler istenmektedir:
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
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d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.