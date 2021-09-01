Üniversite kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Üniversite kaydı için yapılması gerekenler
Üniversite kayıtları için gerekli belgeler, ÖSYM'nin kılavuzu üzerinden yayımlandı. 31 Ağustos tarihinde gerçekleşen YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih sonuçlarını gören adayları şimdi de üniversite kayıt telaşı sardı. Yerleştikleri programların kayıt tarihlerini kaçırmak istemeyenler, internet üzerinden konunun detaylarını araştırıyor. İşte, 2021 üniversite kayıt tarihleri ve kayıt işlemleri hakkında merak edilen bilgiler.
2021Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının arından, şimdi de adayların gündemine üniversite kayıtları gelmeye başladı. Yerleştikleri ön lisans veya lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylar, hazırladıkları belgeler ile birlikte, belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıt için gerekli belgeler neler? İşte, o detaylar
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.