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Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 - 20:53 | 

Üniversite giriş sınavı ne zaman yapılacak? TYT-AYT ne zaman? İşte 2021 YKS'de son bilgiler

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye giriş için düzenlenecek olan 2021 YSK sınavı belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Sınav için heyecanlı bekleyiş devam ederken, adaylar da sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 2021 YKS giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

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Üniversiteye geçiş için düzenlenen YSK'de başvuruların bitmesi ile gözler sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Yüz binlerce adayın ter dökeceği sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. İşte, 2021 YKS sınavları ile ilgili merak edilenler...

2İPTAL YOK

İPTAL YOK

TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.

3YKS TAKVİMİ

YKS TAKVİMİ

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

4SINAV GİRİŞ BELGELERİ

SINAV GİRİŞ BELGELERİ

YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

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