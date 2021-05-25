Üniversite giriş sınavı ne zaman yapılacak? TYT-AYT ne zaman? İşte 2021 YKS sınav tarihleri

Üniversiteye geçiş için düzenlenen YSK'de başvuruların bitmesi ile gözler sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Yüz binlerce adayın ter dökeceği sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. İşte, 2021 YKS sınavları ile ilgili merak edilenler...