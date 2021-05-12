Gündem Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 21:42 | 12 Mayıs 2021 - 21:42

Üniversite giriş sınavı ne zaman? 2021 YKS ertelenecek mi?

Üniversiteli olmak için gün sayan adaylar, YKS sınav tarihine odaklandı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle herhangi bir erteleme durumu olup olmadığını da merak eden adaylar, bu kapsamda ÖSYM'den gelecek açıklamaları sorguluyor. Peki, TYT sınavı ne zaman? 2021 YKS oturumları ertelenecek mi?