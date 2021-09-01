Üniversite elektronik kayıtlar nasıl yapılacak? 2021 üniversite e kayıt ekranı bilgileri!

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLAR NASIL YAPILACAK? Daha önce olduğu gibi bu sene de üniversite elektronik kayıtların e Kayıt ekranından yapılması bekleniyor. e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden belirlenen tarihlerde ayıt işlemini tamamlayacak.