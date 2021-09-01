Üniversite elektronik kayıtlar nasıl yapılacak? 2021 üniversite e kayıt ekranı bilgileri!
Üniversite elektronik kayıtlar için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler e kayıt ekranına çevrildi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerYÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulaması üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler. E devlet üzerinde yer alan e Kayıt ekranına T.C kimlik numarası ile erişim sağlanacak. Peki, üniversite elektronik kayıtlar nasıl yapılacak? İşte, 2021 üniversite e kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Üniversite elektronik kayıtlar ÖSYM YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre bu yıl t 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecek. Elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemleri kolayca tamamlanacak. Kayıt yaptıracak öğrencilerin e Devlet şifresi olması gerekecek.
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ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
Daha önce olduğu gibi bu sene de üniversite elektronik kayıtların e Kayıt ekranından yapılması bekleniyor. e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden belirlenen tarihlerde ayıt işlemini tamamlayacak.
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Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulamasını kullanacak adayların e Devlet şifresine sahip olması gerekiyor. e Devlet şifresi PTT'lerden alınabilecek.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.