Üniversite ek yerleştirmelerde son durum: YKS ek tercihleri ne zaman? 2020 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Üniversitelere merkezi yerleştirmelerin tamamlanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? 2020 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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Üniversite kayıt işlemleri tamamlandı. Üniversitelere elektronik kayıt işlemlerini 6 Eylül'e kadar, okulda kayıt işlemlerini ise 5 Eylül'e kadar yapıldı. Merkezi yerleştirmeler sonucunda bu yıl 838.221 kişilik toplam kontenjana 781.165 kişi yerleştirildi. Henüz bir yere yerleştirilmeyen adaylar ise geriye kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için ek tercihler yapacak.
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2020 YKS YERLEŞTİRME RAPORU
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
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YKS EK YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak. Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.
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Doluluk oranları arttı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) YKS sonuçları ardından bir açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, KKTC’deki üniversitelerde, ayrıca lisans, önlisans, örgün ve açıköğretim programlarında doluluk oranları arttı. Üniversitelerde doluluk oranı yüde 95’e yaklaştı. Bu sene olağanüstü şartlarda sınava giren öğrencilerimiz üzerindeki gerginliği azaltmaya yönelik olarak sınav süresini uzatmamızın sonuçlarının olumlu olduğunu düşünüyoruz. 'Sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan', başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı sorgulayan, ezberciliği değil muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS'nin kurgusundaki sağlamlık popülizmden uzak rasyonel planlama ile olumlu sonuç üretmeye devam ediyor. YÖK olarak yaptığımız planlamaların başarılı sonuçlar ürettiğini büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bu başarılı sonucun arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret ve uzun soluklu çalışma kadar tecrübe birikiminin, liyakat ve ehliyet anlayışının da payı vardır. YÖK artık, başlatmış olduğu yetki devirleri süreci ile günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelerek, enerjisini bu istikamette harcıyor. Bu olumlu tablodan cesaret alarak YÖK olarak önümüzdeki günlerde kalite ve liyakat odaklı önemli yeni adımlar atacağız."