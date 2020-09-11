Üniversite ek yerleştirmelerde son durum: YKS ek tercihleri ne zaman? 2020 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Doluluk oranları arttı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) YKS sonuçları ardından bir açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, KKTC’deki üniversitelerde, ayrıca lisans, önlisans, örgün ve açıköğretim programlarında doluluk oranları arttı. Üniversitelerde doluluk oranı yüde 95’e yaklaştı. Bu sene olağanüstü şartlarda sınava giren öğrencilerimiz üzerindeki gerginliği azaltmaya yönelik olarak sınav süresini uzatmamızın sonuçlarının olumlu olduğunu düşünüyoruz. 'Sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan', başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı sorgulayan, ezberciliği değil muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS'nin kurgusundaki sağlamlık popülizmden uzak rasyonel planlama ile olumlu sonuç üretmeye devam ediyor. YÖK olarak yaptığımız planlamaların başarılı sonuçlar ürettiğini büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bu başarılı sonucun arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret ve uzun soluklu çalışma kadar tecrübe birikiminin, liyakat ve ehliyet anlayışının da payı vardır. YÖK artık, başlatmış olduğu yetki devirleri süreci ile günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelerek, enerjisini bu istikamette harcıyor. Bu olumlu tablodan cesaret alarak YÖK olarak önümüzdeki günlerde kalite ve liyakat odaklı önemli yeni adımlar atacağız."