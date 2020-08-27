Üniversite ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman? İşte boş kontenjanlar

2020 YKS boş kontenjanlarının açıklanması ardından taban puanlar ve ek yerleştirme tarihi gündeme geldi. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Peki, YKS ek tercihleri (yerleştirmeler) ne zaman yapılacak? YKS taban puanları belli oldu mu?



YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı. YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu