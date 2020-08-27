Üniversite ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman? İşte boş kontenjanlar
Ek kontenjanlar ile hiçbir üniversiteye yerleşememiş olan adaylar, YKS ek tercihleri için başvuruda bulunabilecek. Ek tercih üniversite yerleştirme işlemlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adayların boş kalan kontenjanlara gerçekleştirecekleri başvurular ile yerleşmelerine hak tanınan ikinci tercih olarak biliniyor. Üniversite ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman? İşte YKS ek tercihlerle ilgili son durum...
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2020 YKS boş kontenjanlarının açıklanması ardından taban puanlar ve ek yerleştirme tarihi gündeme geldi. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Peki, YKS ek tercihleri (yerleştirmeler) ne zaman yapılacak? YKS taban puanları belli oldu mu?
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı. YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu
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YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor. 2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti. 2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek.
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleşen aday sayıları ile boş kontenjanları paylaştı.
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EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak
Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.
YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.