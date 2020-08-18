Üniversite ek tercihleri ne zaman? YKS ek tercih süreci için gözler ÖSYM’de
2020 YKS tercih sürecinin tamamlanması ardından gözler ek tercihlere çevrildi. ÖSYM’nin bu yılki takvimi doğrultusunda YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirenler sonuçların açıklanmasını beklerken, ek tercihte bulunacaklar tarih araştırması yapıyor. Peki, üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?
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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından da ek tercih süreci başlayacak. YKS ek tercih tarih aralıklarının ilk yerleştirmeler ardından belli olması bekleniyor. Adaylar, 2020 YKS sonuçları ve boş kontenjanlara göre üniversitelere ek yerleştirmeler için tercih yapabilecek. Tercihler "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.
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EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
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Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.