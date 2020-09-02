Üniversite ek tercihleri ne zaman? İşte 2020 YKS ek yerleştirmeleri hakkında bilgi!

KİMLER YKS EK TERCİHİ YAPABİLİR? Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:



2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.



2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.



