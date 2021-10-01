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Haber Giriş: 01 Ekim 2021 - 12:35 | 

Üniversite ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? ÖSYM ek tercihlerde yerleşenlerin kayıt tarihleri

YKS ek yerleştirme sonuçlarını öğrenen adaylar, kayıt tarihlerini merak ediyor. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, ekim ayının ilk günlerinde gerçekleştirilebilecek. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alıyor. Peki, üniversite ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? ÖSYM ek tercihlerde yerleşenlerin kayıt tarihleri...

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ÖSYM takvimine göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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Twitter hesabından açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, kayıt sürecinin detaylarını "2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak." sözleriyle paylaştı.

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