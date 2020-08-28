MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite e kayıt nasıl yapılacak? E Devlet ile üniversite elektronik kayıt ekranı
GeriEğitim Üniversite e kayıt nasıl yapılacak? E Devlet ile üniversite elektronik kayıt ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Eğitim
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 02:53 | 

Üniversite e kayıt nasıl yapılacak? E Devlet ile üniversite elektronik kayıt ekranı

Üniversite e kayıt işlemleri, YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına kayıt hakkı elde eden öğrencilerin gündeminde yer alan konulardan. Bu sene üniversite elektronik kayıtları 29 Ağustos ve 02 Eylül 2020 tarihleri arasında e devlet sistemi üzerinden alınacak. E kayıtlar işlemleri "Üniversite e-Kayıt" uygulaması üzerinden tamamlanacak. Peki, Üniversite e kayıt nasıl yapılacak? İşte, üniversite elektronik kayıt ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin kayıt telaşı başladı. Yükseköğretim programlarına yerleşen üniversiteliler, 29 Ağustos'tan itibaren e devlet https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden e devlet şifresi ve T.C Kimlik Numarasıyla elektronik kayıtlarını yapacaklar. İşte, detaylar.

2ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NASIL YAPILIR
Abone Olgoogle-news

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, "öğrenci dostu yeni YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.

3
Abone Olgoogle-news

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıt işlemini tamamlayacak.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

4ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Abone Olgoogle-news

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi