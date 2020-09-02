Üniversite ders kayıtları ne zaman başlıyor? Tarih bilgisi araştırılıyor!
Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırması gerekiyor. Kayıt sürecinde son viraja girilmişken, şimdi de ders seçimi araştırılıyor. Peki, üniversite ders kayıtları ne zaman başlıyor?
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Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapılacak. Kayıtlarını tamamlayan adaylar da ders seçimini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?
Her üniversitenin ders seçme işlemleri farkı zaman dilimlerinde oluyor.
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YÖK'ün belirlediği kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin ders seçme işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.