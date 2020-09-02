Üniversite ders kayıtları ne zaman başlıyor? Tarih bilgisi araştırılıyor!

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapılacak. Kayıtlarını tamamlayan adaylar da ders seçimini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...