Üniversite boş kontenjan bilgileri 2020: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de!
YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2020 YKS ikinci tercihleri açıkta kalan adayların gündemine geldi. İlk tercihlerde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen üniversite adayları, üniversite boş kontenjan bilgileriyle ek tercihlerini yapacak. ÖSYM. gov.tr internet sitesi üzerinden, YKS ek tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından ikinci tercih dönemi başlayacak. Bu yılki rapora göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. İşte, 2020 YKS ek tercih tarihleri ve konuyla ilgili detaylı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020 üniversite ek tercihleri ÖSYM'den yapılacak olan son dakika açıklama ile bekleniyor. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversite ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının arıdından, üniversite boş kontenjanları belli olacak. YKS 2020 ek tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinden AİS ekranı üzerinden alınacak. Ancak YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri ve ikinci tercih kılavuzuyla ilgili ÖSYM'den herhangi bir bilgi gelmedi. Tercihlerin ilerleyen haftalarda alınması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih dönemini bekliyor. YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.
2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.
2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERi
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
4
Abone Ol
KİMLER YKS EK TERCİHİ YAPABİLİR?
Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:
2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
5
Abone Ol
ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak.
Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.
YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.