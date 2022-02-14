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Üniversite baraj puanÄ± kalktÄ± mÄ±? YÖK'ten detaylar

#Baraj PuanÄ± KalktÄ± MÄ± #Üniversite Baraj PuanÄ±

Ãœniversite baraj puanÄ± kalktÄ±. YÃ–K, Ã¼niversite sÄ±navlarÄ±nda uygulanan 150 ve 180 puanlÄ±k barajÄ± kaldÄ±rdÄ± ve bazÄ± yeniliklere gitti. Peki barajÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ne anlama geliyor? Bir bÃ¶lÃ¼me girmek iÃ§in kaÃ§ net yapmak gerekiyor. Ä°ÅŸte Ã¼niversite sÄ±navÄ±nda yeni sistemin detaylarÄ±

1/4Ãœniversite baraj puanÄ± kalktÄ± mÄ± YÃ–Kten detaylar

Ãœniversite baraj puanÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Daha Ã¶nceki yÄ±llarda YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±â€™nÄ±n (YKS) ilk basamaÄŸÄ± olan Temel Yeterlik SÄ±navÄ±â€™nda (TYT) Ã¶n lisans ve lisans iÃ§in 150 puan ÅŸartÄ± vardÄ±. Bu barajÄ±n kalkmasÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 1 milyon Ã¶ÄŸrencinin tercih yapma hakkÄ± doÄŸuyor. Yani geÃ§en yÄ±l sÄ±nava giren yaklaÅŸÄ±k 2.5 milyon Ã¶ÄŸrenciden elenen 1 milyon civarÄ±nda adayÄ±n, bu sistem olsaydÄ± 2â€™nci basamak olan Alan Yeterlilik SÄ±navÄ±â€™na (AYT) baraj ÅŸartÄ± olmadan girebilme ve belki de bir Ã¼niversiteyi kazanabilme ÅŸansÄ± olacaktÄ±. Ä°ÅŸte, Ã¼niversite baraj puanÄ± hakkÄ±nda bilgiler

2/4YERLEÅžMEK Ä°Ã‡Ä°N 8-9 NET YETECEK

YERLEÅžMEK Ä°Ã‡Ä°N 8-9 NET YETECEK

- TYTâ€™de belirleyici olan TÃ¼rkÃ§e ya da matematik testlerinde, Ã¶ÄŸrencilerin diÄŸer testlerinin geÃ§erli olup puan hesaplamasÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi iÃ§in yarÄ±m nete ihtiyacÄ± var. Bu iki testten birinden yarÄ±m net Ã§Ä±karamayanÄ±n puanlarÄ± hesaplanmÄ±yordu. Åžimdi baraj kalktÄ±. Ancak, yine de TYTâ€™de Ã¶ÄŸrencilerin puan hesaplarÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi iÃ§in TÃ¼rkÃ§e ya da matematik testinden yarÄ±m net almasÄ± gerekiyor. EÄŸer yarÄ±m net alamaz da sÄ±fÄ±r veya eksiye dÃ¼ÅŸerse Ã¶ÄŸrencinin diÄŸer testleri hesaplanmÄ±yor. Bu kural ÅŸimdi de geÃ§erli. Adaylar, Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi sÄ±nav puanÄ±na ortaÃ¶ÄŸretim baÅŸarÄ± puanÄ±na eklenerek oluÅŸacak yerleÅŸtirme puanÄ±yla, puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re yerleÅŸme imkanÄ± elde edecek. Ama bir adayÄ±n Ã¶nceki yÄ±llarda yerleÅŸebilmesi iÃ§in 14-15 net yapmasÄ± gerekiyordu. BarajÄ± geÃ§ebilmek iÃ§in TYTâ€™de gereken 14-15 net yerine bu sene Ã¶ÄŸrenciler 8-9 net ile yerleÅŸebilecek.

3/4BAZI BÃ–LÃœMLER DAHA Ã‡OK SEÃ‡Ä°LECEK

BAZI BÃ–LÃœMLER DAHA Ã‡OK SEÃ‡Ä°LECEK

- GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda Ã¶zellikle Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler alanlarÄ±nda pek de tercih edilmeyen Ã§alÄ±ÅŸma ekonomisi, maliye, kamu yÃ¶netimi, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi bÃ¶lÃ¼mlerin doluluk oranÄ±nÄ±n bu kararla artmasÄ± bekleniyor.

4/4KONTENJANLAR DOLACAK

KONTENJANLAR DOLACAK

- VakÄ±f Ã¼niversiteleri son yÄ±llarda kontenjanlarÄ±nÄ± doldurmakta sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yordu. Ã–zellikle tercih sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanan bazÄ± bÃ¶lÃ¼mler, artÄ±k Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan Ã¼niversiteli olabilmek iÃ§in tercih edilebilir olacak. Bu da en Ã§ok vakÄ±f Ã¼niversitelerinin kontenjanlarÄ±nÄ± etkileyecek.

30 DAKÄ°KA EK SÃœRE GELDÄ°

- SÄ±nav sÃ¼resi her yÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu. Ã–ÄŸrenciler sÄ±nav sonrasÄ±nda zamanÄ±n yetmediÄŸine yÃ¶nelik eleÅŸtiriler getiriyordu. YÃ–K, YKSâ€™nin ilk aÅŸamasÄ± olan TYTâ€™de 135 dakika olan sÄ±nav sÃ¼resini 30 dakika daha arttÄ±rarak 165 dakikaya Ã§Ä±kardÄ±.Â

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#Baraj PuanÄ± KalktÄ± MÄ±#Üniversite Baraj PuanÄ±