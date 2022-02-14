YERLEÅžMEK Ä°Ã‡Ä°N 8-9 NET YETECEK

- TYTâ€™de belirleyici olan TÃ¼rkÃ§e ya da matematik testlerinde, Ã¶ÄŸrencilerin diÄŸer testlerinin geÃ§erli olup puan hesaplamasÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi iÃ§in yarÄ±m nete ihtiyacÄ± var. Bu iki testten birinden yarÄ±m net Ã§Ä±karamayanÄ±n puanlarÄ± hesaplanmÄ±yordu. Åžimdi baraj kalktÄ±. Ancak, yine de TYTâ€™de Ã¶ÄŸrencilerin puan hesaplarÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi iÃ§in TÃ¼rkÃ§e ya da matematik testinden yarÄ±m net almasÄ± gerekiyor. EÄŸer yarÄ±m net alamaz da sÄ±fÄ±r veya eksiye dÃ¼ÅŸerse Ã¶ÄŸrencinin diÄŸer testleri hesaplanmÄ±yor. Bu kural ÅŸimdi de geÃ§erli. Adaylar, Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi sÄ±nav puanÄ±na ortaÃ¶ÄŸretim baÅŸarÄ± puanÄ±na eklenerek oluÅŸacak yerleÅŸtirme puanÄ±yla, puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re yerleÅŸme imkanÄ± elde edecek. Ama bir adayÄ±n Ã¶nceki yÄ±llarda yerleÅŸebilmesi iÃ§in 14-15 net yapmasÄ± gerekiyordu. BarajÄ± geÃ§ebilmek iÃ§in TYTâ€™de gereken 14-15 net yerine bu sene Ã¶ÄŸrenciler 8-9 net ile yerleÅŸebilecek.