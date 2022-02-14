Ãœniversite baraj puanÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Daha Ã¶nceki yÄ±llarda YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±â€™nÄ±n (YKS) ilk basamaÄŸÄ± olan Temel Yeterlik SÄ±navÄ±â€™nda (TYT) Ã¶n lisans ve lisans iÃ§in 150 puan ÅŸartÄ± vardÄ±. Bu barajÄ±n kalkmasÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 1 milyon Ã¶ÄŸrencinin tercih yapma hakkÄ± doÄŸuyor. Yani geÃ§en yÄ±l sÄ±nava giren yaklaÅŸÄ±k 2.5 milyon Ã¶ÄŸrenciden elenen 1 milyon civarÄ±nda adayÄ±n, bu sistem olsaydÄ± 2â€™nci basamak olan Alan Yeterlilik SÄ±navÄ±â€™na (AYT) baraj ÅŸartÄ± olmadan girebilme ve belki de bir Ã¼niversiteyi kazanabilme ÅŸansÄ± olacaktÄ±. Ä°ÅŸte, Ã¼niversite baraj puanÄ± hakkÄ±nda bilgiler
- TYTâ€™de belirleyici olan TÃ¼rkÃ§e ya da matematik testlerinde, Ã¶ÄŸrencilerin diÄŸer testlerinin geÃ§erli olup puan hesaplamasÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi iÃ§in yarÄ±m nete ihtiyacÄ± var. Bu iki testten birinden yarÄ±m net Ã§Ä±karamayanÄ±n puanlarÄ± hesaplanmÄ±yordu. Åžimdi baraj kalktÄ±. Ancak, yine de TYTâ€™de Ã¶ÄŸrencilerin puan hesaplarÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi iÃ§in TÃ¼rkÃ§e ya da matematik testinden yarÄ±m net almasÄ± gerekiyor. EÄŸer yarÄ±m net alamaz da sÄ±fÄ±r veya eksiye dÃ¼ÅŸerse Ã¶ÄŸrencinin diÄŸer testleri hesaplanmÄ±yor. Bu kural ÅŸimdi de geÃ§erli. Adaylar, Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi sÄ±nav puanÄ±na ortaÃ¶ÄŸretim baÅŸarÄ± puanÄ±na eklenerek oluÅŸacak yerleÅŸtirme puanÄ±yla, puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re yerleÅŸme imkanÄ± elde edecek. Ama bir adayÄ±n Ã¶nceki yÄ±llarda yerleÅŸebilmesi iÃ§in 14-15 net yapmasÄ± gerekiyordu. BarajÄ± geÃ§ebilmek iÃ§in TYTâ€™de gereken 14-15 net yerine bu sene Ã¶ÄŸrenciler 8-9 net ile yerleÅŸebilecek.
- GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda Ã¶zellikle Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler alanlarÄ±nda pek de tercih edilmeyen Ã§alÄ±ÅŸma ekonomisi, maliye, kamu yÃ¶netimi, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi bÃ¶lÃ¼mlerin doluluk oranÄ±nÄ±n bu kararla artmasÄ± bekleniyor.
- VakÄ±f Ã¼niversiteleri son yÄ±llarda kontenjanlarÄ±nÄ± doldurmakta sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yordu. Ã–zellikle tercih sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanan bazÄ± bÃ¶lÃ¼mler, artÄ±k Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan Ã¼niversiteli olabilmek iÃ§in tercih edilebilir olacak. Bu da en Ã§ok vakÄ±f Ã¼niversitelerinin kontenjanlarÄ±nÄ± etkileyecek.
30 DAKÄ°KA EK SÃœRE GELDÄ°
- SÄ±nav sÃ¼resi her yÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu. Ã–ÄŸrenciler sÄ±nav sonrasÄ±nda zamanÄ±n yetmediÄŸine yÃ¶nelik eleÅŸtiriler getiriyordu. YÃ–K, YKSâ€™nin ilk aÅŸamasÄ± olan TYTâ€™de 135 dakika olan sÄ±nav sÃ¼resini 30 dakika daha arttÄ±rarak 165 dakikaya Ã§Ä±kardÄ±.Â