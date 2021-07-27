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Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 - 14:44 | 

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü nerede? Arslantepe Höyüğü hakkında bilgi

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Ülke çapında sevinç yaratan bu gelişme sonrasında Arslantepe Höyüğü ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü nerede? Haberimizde, Arslantepe Höyüğü hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı, resmi, dini ve kültürel bir merkez olan Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının sevinci yaşanıyor. Dünya çapında tescillenmesiyle birlikte merak edilen Arslantepe Höyüğü nerede merak ediliyor. İşte, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü hakkınla bilgiler…

2ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ NEREDE

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ NEREDE?

Malatya’nın 7 km. kuzeydoğusunda, Fırat ırmağının (Karakaya Baraj Gölü) batı kıyısı yakınındaki Orduzu Beldesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün Kültür Dolgusu 30 m. yüksekliğindedir. M.Ö. 5000 yıllarından M.S. 11. yy.a kadar yerleşim görmüştür. M.S. 5-6. yy.lar arasında Roma köyü olarak kullanılmış ve daha sonra Bizans Nekropolü (mezarlık) olarak yerleşimini tamamlamıştır.

3ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ

Höyükte yapılan kazılar sonucunda; M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait bir kerpiç saray, M.Ö.3600-3500’lere ait tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulunmuştur. Elde edilen veriler göstermektedir ki o dönemde Arslantepe, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkezdir.

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Sarayın koridor duvarları baskı motif ve duvar resimleri ile bezenmiştir. Binanın çeşitli bölümlerinde çok sayıda mühür baskısının bulunması, idari etkinliklerin yoğunluğunu ve bu işlerde, malları depolardan alma ve mühürleme yetkisi bulunan çok sayıda memurun çalıştığını ortaya koymaktadır. Duvarlardaki zengin bezeme ve kabartmalar da gücü simgelemektedir. Bu bütün etkinliklerin merkezileştirildiği, kayıt amacıyla etkin bir mühürleme sisteminin kullanıldığı ve giderek bürokrasinin geliştiği, güçlü siyasi ve dini kurumları olan bir devlet sisteminin doğuşuna kanıttır. Geçmişte daha çok dinsel amaçlar için yapılan büyük yapı ilk kez başka işlevler de kazanıp içinde kamu hizmetlerinin de görüldüğü, mimari açıdan gelişmiş, böylece Yakın Doğu’da sarayın başlangıcını oluşturmuştur.

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