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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 09:15 | 

Sivilcelerden bir türlü kurtulamadım

Genç oyunu sivilcelere teslim olmuş yüzünü sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.

Instagram, Splash News

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1SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Rol aldığı Undoing adlı diziye adını geniş kitlelere duyuran İtalyan oyuncu Matilda De Angelis, kamera karşısında belli olmayan bir özelliğini sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.

2KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ SEVİN
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KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ SEVİN

De Angelis, yıllardır sivilceleriyle mücadele ettiğini ve bunlara henüz kesin bir çözüm bulamadığını itiraf etti.25 yaşındaki Matild De Angelis, doğal haliyle çektiği bir selfie pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı. De Angelis, kendisinin de kontrol edemediği bazı şeyler olduğunu belirterek takipçilerine kendilerini oldukları gibi sevmeleri mesajını verdi.

3BENİM KÜÇÜK SORUNUM DA BU
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BENİM KÜÇÜK SORUNUM DA BU

Matilda De Angelis, oyuncu olmasını ve sürekli sivilcelerle mücadele etmesini bir tür paradoks olarak tanımladı. Güzel oyuncu, dünyada çok daha büyük sorunlar olduğunu bildiğini ama kendi küçük sorununu takipçileriyle paylaşmak istediğini de belirtti. 

4TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
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TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

 Ünlü oyuncu Salma Hayek, 53 yaşına geldi ama yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Hayek, sık sık sosyal medya sayfasında doğal haliyle çekilen pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor. 

5ÖNCESİ VE SONRASI
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ÖNCESİ VE SONRASI

Hayek, koronavirüs karantinası sırasında saçlarını da eskisi kadar sıklıkla boyatmadı. Ama sonunda bakımını yaptı, saçlarını da boyattı. Hayek yeni görüntüsüyle çekilen pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

6GÜNLÜK HAYATTA DOĞALLIKTAN YANA
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GÜNLÜK HAYATTA DOĞALLIKTAN YANA

İş adamı François Henry Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Salma Hayek, günlük hayatında çok da makyaj yapmayı sevmediğini belirtiyor. 

7SIK SIK BU TÜR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR
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SIK SIK BU TÜR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Hayek, sık sık doğal haliyle çekilen pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

8NORMAL HALİM
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NORMAL HALİM

Koronavirüs karantinası ünlüleri de değiştirdi. Birçoğu artık sosyal medya hesaplarında evlerindeki en doğal görüntülerini paylaşıyor. Kimi evde temizlik yaparken kimi darmadağınık kıyafetleriyle.

955 YAŞ İÇİN HİÇ FENA DEĞİL
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55 YAŞ İÇİN HİÇ FENA DEĞİL

Ama ünlüler en çok da makyajsız pozlarına yer veriyor sosyal medya sayfalarında. Bunlardan biri de bir döneme damgasını vuran Çek model Paulina Porizkova. 60 yaşına merdiven dayayan Porizkova, kırmızı bir bluzla çektiği bu pozunu "55 yaş için hiç de fena değil" notuyla paylaştı. Paulina Porizkova'nın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. 

10SAÇLARIMA DÜŞEN AKLAR
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SAÇLARIMA DÜŞEN AKLAR

Milyonlarca kişi gibi koronavirüs karantinasında olan ünlü dizi oyuncusu dip boyası yaptıramadığı saçlarıyla çektiği pozuna sosyal medya sayfasında yer verdi.

11SİZİNLE DAYANIŞMA İÇİN
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SİZİNLE DAYANIŞMA İÇİN

One Tree Hill adlı diziyle tanınan Hilarie Burton, boyasız saçlarını da gözler önüne serdi. 37 yaşındaki oyuncu, paylaşımında saçlarındaki aklara da dikkat çektikten sonra saçlarını, koronavirüsle ön saflarda savaşan sağlık görevlileri ve hayatı kolaylaştırmak için canlarını tehlikeye atan diğer görevlilerle dayanışma için bu şekilde bıraktığını" belirtti.Hilarie Burton'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 

12AYRINTISIYLA GÖSTERDİ
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AYRINTISIYLA GÖSTERDİ

Corona virüs karantinasında birçok ünlü, makyajsız olarak kendi kameralarının karşısına geçip çektikleri görüntüleri sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. Bunlardan biri de şarkıcı Bebe Rexha.

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30 yaşındaki şarkıcı, evinde çektiği videoda göz altlarındaki morlukların makyajla nasıl kapatılacağını takipçilerine gösterdi.

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Kendisinin göz altlarında da yoğun şekilde bulunan morlukları kapatan abartılı bir makyaj yaptı Bebe Rexha. Bunu yaparken de ayrıntıları takipçileriyle paylaştı. Rexha, takipçilerinden "Ne kadar iyi kalplisin" şeklinde yorumlar aldı.

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Rexha makyajını tamamladığında böyle görünüyordu.

İşte gösteri dünyasının diğer ünlülerinin karantina günlerindeki makyajsız paylaşımları.

16BÜTÜN HAYATI SOSYAL MEDYADA
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BÜTÜN HAYATI SOSYAL MEDYADA

24 yaşındaki Ireland Baldwin de coronavinüs karantinasında olan milyonlarca kişiden biri. Gün içinde yaptıklarını da sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

17BAZEN EGZERSİZ BAZEN YEMEK YAPIYOR
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BAZEN EGZERSİZ BAZEN YEMEK YAPIYOR

Kimi zaman yaptığı egzersizleri kimi zaman yemekleri paylaşan Baldwin, şimdi de kuaföre gidemediği için saçlarını kendisinin kestiğini belirtti.

18KİMİN UMURUNDA
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KİMİN UMURUNDA!

Baldwin bir paylaşımında "Dün ayrıca saçlarımı da kendim kestim, çünkü artık kimin umurunda" diye yazdı.

19HAILEY BALDWINİN KUZENİ
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HAILEY BALDWIN'İN KUZENİ

Oyuncu ve model Ireland Baldwin, Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Kim Basinger ile Alec Baldwin'in evliliğinden dünyaya geldi. 1.85 cm boyundaki Baldwin aynı zamanda Justin Bieber ile evliliğiyle gündemin ilk sıralarına yerleşen model Hailey Baldwin'in de kuzeni.

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Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan ünlüler anlık hallerini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken nokta ise kadın ünlülerin bütün pozlarında makyajsız olması. Kimi spor yaparken, kimi evcil hayvanlarıyla oynarken, kimi de çocuğuyla ilgilenirken çekilen bu pozlarında ünlüler en doğal halleriyle görülüyor. İşte ünlülerin en doğal karantina halleri.

21SÜREKLİ SPOR
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SÜREKLİ SPOR

Jessica Alba karantina günlerini sık sık spor yaparak değerlendiriyor. O anlarda çekilen video ve fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

22ZOE KRAVITZ
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ZOE KRAVITZ

Zoe Kravitz, çok sevdiği köpeğiyle çekilen pozunu sosyal medyadan paylaştı.

23MAKYAJ YOK, BOYA VAR
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MAKYAJ YOK, BOYA VAR

Amanda Seyfried, boya kalemleriyle renklenen yüzünün fotoğrafıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

24DURMADAN SPOR
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DURMADAN SPOR

Adriana Lima da karantina günlerini spor yaparak geçiriyor.

25ZARLARI ATTIM
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ZARLARI ATTIM

Cindy Crawford, kendi kendine tavla oynadığı bu videoyu takipçileriyle paylaştı.

26ATEŞİM KAÇ
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ATEŞİM KAÇ?

Dakota Fanning, ateş ölçerle ateşini ölçtüğü videoyu takipçileriyle paylaştı.

27KIZIM ÇEKTİ
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KIZIM ÇEKTİ

Eva Mendes, kızının çektiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.

28BEBEĞİMLE
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BEBEĞİMLE

Model Ashley Graham vaktinin çoğunu minik oğluna ayırıyor.

29MAKYAJSIZ JULIA
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MAKYAJSIZ JULIA

Julia Roberts da karantina günlerinden makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden.

30EV HALİ
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EV HALİ

Julianne Moore'un karantina günlerinden.

31İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK
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İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK

Moore, sabap kalkar kalkmaz ilk işinin evi süpürmek olduğunu yazdı.

32CANIM BENİM
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CANIM BENİM

Evcil hayvanıyla karantinada olan ünlülerden biri de Kaley Cuoco

33SIFIR MAKYAJ
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SIFIR MAKYAJ

Karantina günlerinde makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden biri de Salma Hayek.

34SAÇLARIM ŞEKİL
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SAÇLARIM ŞEKİL!

Ariel Winter makyajsız ama belli ki saçlarına özenle şekil vermiş.

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