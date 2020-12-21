Sivilcelerden bir türlü kurtulamadım

55 YAŞ İÇİN HİÇ FENA DEĞİL Ama ünlüler en çok da makyajsız pozlarına yer veriyor sosyal medya sayfalarında. Bunlardan biri de bir döneme damgasını vuran Çek model Paulina Porizkova. 60 yaşına merdiven dayayan Porizkova, kırmızı bir bluzla çektiği bu pozunu "55 yaş için hiç de fena değil" notuyla paylaştı. Paulina Porizkova'nın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.