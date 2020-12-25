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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 09:44 | 

Umut Oğuz'un ücret isyanı: İki senedir işsizim

Umut Oğuz eşi Sevilay ve oğulları Dora ile ormanda yürüyüş yaptı. İki senedir işsiz olduğunu, bir yapım şirketiyle görüştüğünü söyleyen Oğuz, gelen teklife isyan etti.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Oyuncu Umut Oğuz eşi Sevilay Oğuz ve oğlu Dora ile Belgrad Ormanları’nda görüntülendi. Dizide oynaması için bir yapım şirketiyle görüştüğünü söyleyen Oğuz “10 sene önce aldığım rakamı teklif ettiler. Reddettim, direniyorum. Dizi, sabır işi. Karşılığını almadığın sürece yapılması zor. Uzun süre oynayan arkadaşlara hayranım” dedi.

2YARDIM MESAJLARI GELİYOR
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YARDIM MESAJLARI GELİYOR

Umut Oğuz sözlerine şöyle devam etti:DM’den ‘Bize yardım eder misiniz?’ diye o kadar çok mesaj geliyor ki...Millet bizi evde para basıyoruz sanıyor. Ben de iki senedir işsizim.

3Sevgilisini yalnız bırakmadı
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Sevgilisini yalnız bırakmadı

Oyuncu Melisa Sözen ve sevgilisi müzisyen Harun Tekin önceki gün Zorlu AVM’deydi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin YouTube kanalında yayınlanacak olan “Sahne Tozu Yutanlar” adlı programa konuk olan Tekin, program sonrasında sevgilisiyle buluştuğunu söyledi: “Melisa da bugün burada beni yalnız bırakmadı. Hep beraber eğlenceli keyifli bir program çekimi gerçekleştirdik.”

4Yeni yıl alışverişi
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Yeni yıl alışverişi

Pınar Tezcan önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Kızı Doğa ile yılbaşı alışverişine çıkan Tezcan, mağazaları dolaştı. Anne-kız, AVM’deki ‘Yeni Yıl Köyü’nü de gezerek keyifli vakit geçirdi.

5Yılbaşında evdeyiz
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Yılbaşında evdeyiz

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Çifte yılbaşı gecesi için plan yapıp yapmadıkları soruldu. Edvina Sponza, yeni yılı İstanbul’da evde karşılayacaklarını söyledi. Behlül AYDIN

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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