Umut Oğuz'un ücret isyanı: İki senedir işsizim

Oyuncu Umut Oğuz eşi Sevilay Oğuz ve oğlu Dora ile Belgrad Ormanları’nda görüntülendi. Dizide oynaması için bir yapım şirketiyle görüştüğünü söyleyen Oğuz “10 sene önce aldığım rakamı teklif ettiler. Reddettim, direniyorum. Dizi, sabır işi. Karşılığını almadığın sürece yapılması zor. Uzun süre oynayan arkadaşlara hayranım” dedi.
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YARDIM MESAJLARI GELİYOR
Umut Oğuz sözlerine şöyle devam etti:DM’den ‘Bize yardım eder misiniz?’ diye o kadar çok mesaj geliyor ki...Millet bizi evde para basıyoruz sanıyor. Ben de iki senedir işsizim.
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Sevgilisini yalnız bırakmadı
Oyuncu Melisa Sözen ve sevgilisi müzisyen Harun Tekin önceki gün Zorlu AVM’deydi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin YouTube kanalında yayınlanacak olan “Sahne Tozu Yutanlar” adlı programa konuk olan Tekin, program sonrasında sevgilisiyle buluştuğunu söyledi: “Melisa da bugün burada beni yalnız bırakmadı. Hep beraber eğlenceli keyifli bir program çekimi gerçekleştirdik.”
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Yeni yıl alışverişi
Pınar Tezcan önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Kızı Doğa ile yılbaşı alışverişine çıkan Tezcan, mağazaları dolaştı. Anne-kız, AVM’deki ‘Yeni Yıl Köyü’nü de gezerek keyifli vakit geçirdi.
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Yılbaşında evdeyiz
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Çifte yılbaşı gecesi için plan yapıp yapmadıkları soruldu. Edvina Sponza, yeni yılı İstanbul’da evde karşılayacaklarını söyledi. Behlül AYDIN