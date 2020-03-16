Umre ziyaretleri ertelendi mi? Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama

Camilerde topluca geçirilecek süre kısa tutulacak “Umrecilerin tamamı, 15 Mart tarihi itibarıyla ülkemize dönecek”



Umre ziyaretinde bulunan veya bulunacak vatandaşlarla ilgili detayları da paylaşan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:



“Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüzce; Suudi Arabistan Devleti umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmadan önce, orada bulunan vatandaşlarımız ve yeni gidecek olan umrecilerimiz salgına sebep olan virüs konusunda bilgilendirilmiş, virüsten nasıl korunmaları gerektiğine ilişkin uzman tabiplerimizce bilinçlendirilmişlerdir. Mekke ve Medine’de bulunan tüm otellerimizde temizlik hususunda azami gayret gösterilmesi konusunda yetkililerin dikkatleri çekilmiş, gerekli yerlere el temizleme sıvıları konulması sağlanmıştır, vatandaşlarımızın konakladıkları tüm otellere, Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış afişler asılmış, broşürlerimiz tüm umrecilerimize dağıtılmıştır. 27 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan devletince umre ziyareti için ülkeye girişler geçici olarak durdurulmuş olup bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmaları için gerekli koordinasyonlar devam etmektedir.”



Başkan Erbaş, umreden dönen vatandaşların tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirildiğini ifade ederek, “Halen TÜRSAB’a bağlı şirketler de dâhil olmak üzere yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan’da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönecektir” dedi.



“Yurt dışı teşkilatlar, yerel makamlar tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirlere riayet edecek”



Yurt dışı teşkilatının da bilgilendirildiğini ve genelgenin onlara da gönderildiğini belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi:



“Başkanlığımızın hizmet yürüttüğü ülkelerde vakit ve Cuma namazları başta olmak üzere cemaatle gerçekleştirilen ibadetler konusunda yerel makamlar tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirlere titizlikle riayet edilmesi, bu tedbir ve açıklamaların üye derneklere ve cemaate duyurulması, camilerimizde hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi istenmiştir. Yurt dışı teşkilatımızda görev yapan personelin zorunlu olmadıkça görev bölgesinden ayrılmamaları özellikle salgından etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri emredilmiştir. Yurtdışından ülkemize misafir öğrenci getirmeye dayalı “değerler eğitimi”, “erdemli gençlik” programları, aile ve gençlik seminerleri çerçevesinde Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanan tüm eğitim programlarımız ileri tarihlere ertelenmiştir. Yurtdışında Müşavirlik ve ataşeliklerimiz koordinesi ile birlik, dernek ve vakıflarımız tarafından planlamaya alınan her türlü eğitim ve sosyal program ile karşılıklı heyet ziyaretlerinin tamamı iptal edilmiştir.”



Koronavirüs ile ilgili Diyanet TV’de, ‘Yeni Güne Merhaba’, ‘Ailemizin Hekimi’ gibi programlarda, Diyanet Radyo’da ise ‘Radyo Hastanesi’ programında uzman doktorlar tarafından düzenli biçimde vatandaşların bilgilendirildiğini belirten Başkan Erbaş, “6 Mart 2020 tarihinde ‘Allah Temizdir Temizleri Sever’ konulu hutbe okunmuş, kişisel temizlik ve çevre temizliği konusunda kamuoyunun dikkati çekilmiş; bugün ise ‘Tedbir Müminden, Takdir Allah’tandır’ konulu, salgın hastalıklara karşı her türlü tedbirin alınması gerektiğini dile getiren bir hutbe ülke genelinde okunmuştur” diye konuştu.