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Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 09:04, /

Umre ziyaretleri ertelendi mi? Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama

Corona virüsü önlemleri ardından gündeme gelen konulardan biri de umre ziyareti oldu. Suudi Arabistan, corona virüs salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Gelişmenin ardından bir açıklama da Diyanet'ten geldi. Peki, Türkiye'de durum ne, umre ziyaretleri ertelendi mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan’ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması üzerine Türk umrecilerle ilgili açıklama yaptı.Diyanet İşleri Başkanlığı, dünya genelinde görülen yeni corona virüsü ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla süreç içerisinde alınan tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. Peki, umre ziyaretleri ertelendi mi?

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Son dönemde dünya genelinde görülen “Yeni Koronavirüs”ün (Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Başkanlığımızca alınan tedbirler çerçevesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlarımız için süreç içerisinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

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- 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.

- Mezkûr tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir.

- 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır.

- Süreç içerisinde umrede bulunan vatandaşlarımıza, Sağlık Bakanlığımızca ön görülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlarımız ve görevlilerimiz tarafından bilgilendirmeler yapılmış, broşür ve afişler hazırlanarak dağıtılmıştır.

- Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan’a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir.

- Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya’daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır.

4ERBAŞTAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

ERBAŞ'TAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı aldığı tedbirleri içeren genelgeyi kamuoyu ile paylaştı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı Diyanet İşleri Başkanlığının almış olduğu tedbirleri açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen yeni koronavirüsün Türkiye’de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Başkanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarınca uygulanacak bir dizi tedbiri içeren bir genelge yayınladıklarını söyledi.

İl ve ilçe müftülüklerine gönderilen ve Başkan Erbaş’ın kamuoyu ile paylaştığı genelgeye göre şu tedbirler uygulanacak;

“Camiler, Kur’an kursları, eğitim merkezleri, hizmet binaları, aile ve dini rehberlik büroları, gençlik merkezleri, okuma salonları gibi insanların toplu olarak bulunduğu mekanlarda alınacak tedbirleri içeren genelgeye göre, lavabo, tuvalet, abdesthane, şadırvan, yemekhane gibi kısımlar başta olmak üzere bütün bölümlerin uygun yöntemlerle dezenfekte edilmesi, sık sık havalandırılması ve temizliğe her zamankinden daha fazla özen gösterilecek.

5Camilerde topluca geçirilecek süre kısa tutulacak

Camilerde topluca geçirilecek süre kısa tutulacak

“Umrecilerin tamamı, 15 Mart tarihi itibarıyla ülkemize dönecek”

Umre ziyaretinde bulunan veya bulunacak vatandaşlarla ilgili detayları da paylaşan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüzce; Suudi Arabistan Devleti umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmadan önce, orada bulunan vatandaşlarımız ve yeni gidecek olan umrecilerimiz salgına sebep olan virüs konusunda bilgilendirilmiş, virüsten nasıl korunmaları gerektiğine ilişkin uzman tabiplerimizce bilinçlendirilmişlerdir. Mekke ve Medine’de bulunan tüm otellerimizde temizlik hususunda azami gayret gösterilmesi konusunda yetkililerin dikkatleri çekilmiş, gerekli yerlere el temizleme sıvıları konulması sağlanmıştır, vatandaşlarımızın konakladıkları tüm otellere, Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış afişler asılmış, broşürlerimiz tüm umrecilerimize dağıtılmıştır. 27 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan devletince umre ziyareti için ülkeye girişler geçici olarak durdurulmuş olup bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmaları için gerekli koordinasyonlar devam etmektedir.”

Başkan Erbaş, umreden dönen vatandaşların tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirildiğini ifade ederek, “Halen TÜRSAB’a bağlı şirketler de dâhil olmak üzere yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan’da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönecektir” dedi.

“Yurt dışı teşkilatlar, yerel makamlar tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirlere riayet edecek”

Yurt dışı teşkilatının da bilgilendirildiğini ve genelgenin onlara da gönderildiğini belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Başkanlığımızın hizmet yürüttüğü ülkelerde vakit ve Cuma namazları başta olmak üzere cemaatle gerçekleştirilen ibadetler konusunda yerel makamlar tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirlere titizlikle riayet edilmesi, bu tedbir ve açıklamaların üye derneklere ve cemaate duyurulması, camilerimizde hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi istenmiştir. Yurt dışı teşkilatımızda görev yapan personelin zorunlu olmadıkça görev bölgesinden ayrılmamaları özellikle salgından etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri emredilmiştir. Yurtdışından ülkemize misafir öğrenci getirmeye dayalı “değerler eğitimi”, “erdemli gençlik” programları, aile ve gençlik seminerleri çerçevesinde Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanan tüm eğitim programlarımız ileri tarihlere ertelenmiştir. Yurtdışında Müşavirlik ve ataşeliklerimiz koordinesi ile birlik, dernek ve vakıflarımız tarafından planlamaya alınan her türlü eğitim ve sosyal program ile karşılıklı heyet ziyaretlerinin tamamı iptal edilmiştir.”

Koronavirüs ile ilgili Diyanet TV’de, ‘Yeni Güne Merhaba’, ‘Ailemizin Hekimi’ gibi programlarda, Diyanet Radyo’da ise ‘Radyo Hastanesi’ programında uzman doktorlar tarafından düzenli biçimde vatandaşların bilgilendirildiğini belirten Başkan Erbaş, “6 Mart 2020 tarihinde ‘Allah Temizdir Temizleri Sever’ konulu hutbe okunmuş, kişisel temizlik ve çevre temizliği konusunda kamuoyunun dikkati çekilmiş; bugün ise ‘Tedbir Müminden, Takdir Allah’tandır’ konulu, salgın hastalıklara karşı her türlü tedbirin alınması gerektiğini dile getiren bir hutbe ülke genelinde okunmuştur” diye konuştu.

6Camilerde topluca geçirilecek süre kısa tutulacak

Camilerde topluca geçirilecek süre kısa tutulacak

Cuma namazı başta olmak üzere camilerde topluca geçirilecek sürenin mümkün mertebe kısa tutulması için namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği hususunda cami cemaati bilgilendirilecek. Camilerde musafaha, tokalaşma, kucaklaşma gibi hususlara koronavirüs riski sona erinceye kadar ara verilecek. Camilerde kullanılan tespihler kaldırılacak.

Yaşlılar, grip ve nezle gibi hastalıkların belirtilerini taşıyanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastalara bu süreçte mümkün mertebe evlerinde kalmaları tavsiye edilecek, hastalık riski taşıdığından şüphelenilen kişiler, din görevlileri tarafından hastanelere yönlendirilecek. Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilecek.

Kur’an kurslarında eğitim ve öğretime 16 Mart’tan itibaren ara verilecek

Kur’an kursları 16-29 Mart 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle tatil edilecek. Bu süre zarfında öğreticilerin gözetiminde tüm kurs ve pansiyonlarımızın detaylı temizliği yapılacak. Yatılı kurslarda kalan ve yurt dışından gelen öğrencilerin konaklamaya devam etmeleri konusunda müftülükler gerekli önlemleri alacak. Ayrıca hafızlık eğitimine devam eden öğrenciler, eğitim düzenini bozmamak adına Kur’an kursu öğreticilerine sosyal medya ve iletişim araçlarıyla ezber vermeleri sağlanacak.”

Başkan Erbaş, Uluslararası İyilik Ödülleri, Avrasya İslam Şurası gibi uluslararası programlar başta olmak üzere, yoğun katılımlı ve halka açık olarak icra edilecek seminer, konferans, kutlama programı gibi etkinliklerin de ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Risk grubuna girenler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilecekBaşkan Erbaş, Din işleri Yüksek Kurulunun özel gündemli bir toplantı gerçekleştirerek, risk grubuna giren vatandaşların, yaşlı olanların, enfeksiyon kapmış olanlar, nezle, grip gibi rahatsızlığı bulunanların Cuma namazına gitmeyebileceklerini, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceklerini açıkladığını kaydetti.

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