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Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı

#Umre#Diyanet

2019'un Aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, umre turları da sekteye uğramıştı. Suudi Arabistan'a yapılan umre turları bir süredir yapılamıyor. Peki, umre turları ne zaman başlayacak?

1/3Umre turları ne zaman başlayacak Diyanet İşleri Başkanı açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra şevval umresi ile yeniden başlanacağını bildirdi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

 

2/3Umre turları ne zaman başlayacak Diyanet İşleri Başkanı açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını duyurdu.

 

3/3Umre turları ne zaman başlayacak Diyanet İşleri Başkanı açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız" dedi.

 

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#Umre#Diyanet