UMKE nedir? UMKE'ye başvuru şartları ve süreci hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Turizm merkezleri yoğun kar altında Yıllık sonra ilk...Turizm merkezleri yoğun kar altında! Yıllık sonra ilk...#Kar Yağışı
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
G.Sarayın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mıG.Saray'ın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mı?#Galatasaray
İstanbulda karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soyludan önemli açıklamalarİstanbul'da karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar#Istanbul
İstanbul kara teslim Yeni karar: Bugün tüm uçuşlar iptalİstanbul kara teslim! Yeni karar: Bugün tüm uçuşlar iptal#Yoğun Kar
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Dünya rahat bir nefes almıştı... DSÖden flaş uyarı geldiDünya rahat bir nefes almıştı... DSÖ'den flaş uyarı geldi!#Koronavirüs
Onlarca model ÖTVsiz satılıyor Büyük kolaylık sağlanıyorOnlarca model ÖTV'siz satılıyor! Büyük kolaylık sağlanıyor#Engelli
Kar yağdı, Arnavutköyde mahsur kaldılar Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...Kar yağdı, Arnavutköy'de mahsur kaldılar! Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...#İstanbul
Korkutan senaryo... Almanya uyardı Çinde yayılırsa bu yıl da yaşanırKorkutan senaryo... Almanya uyardı! Çin'de yayılırsa bu yıl da yaşanır#Almanya
Stefan Kuntz: Milli Takıma yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa...Stefan Kuntz: "Milli Takım'a yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa..."#A Milli Takım
Ünlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldıÜnlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldı! #Michael Madsen
Evet dediği gün hayatı kararmış: Bütün ülke yıllarca onun hamile kalmasını bekledi'Evet' dediği gün hayatı kararmış: Bütün ülke yıllarca onun hamile kalmasını bekledi#Prenses Charlene
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum'Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!'#Ayberk Pekcan
HABERLERGündem Haberleri

UMKE nedir? UMKE'ye başvuru şartları ve süreci hakkında bilgiler

#UMKE#UMKE Nedir#UMKE Başvuru

Gönüllü sağlıkçılardan oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), kar yağışının neden olduğu olumsuz durumların telafi edilmesinde aktif rol oynuyor. UMKE'nin görevleri arasında, "afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek" vardır. Peki, UMKE nedir? İşte UMKE'ye başvuru şartları ve süreci hakkında bilgiler

1/4UMKE nedir UMKEye başvuru şartları ve süreci hakkında bilgiler

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumdur. UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder.

2/4UMKE’YE KİMLER KATILABİLİR

UMKE’YE KİMLER KATILABİLİR?

UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.

UMKE’ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır.

UMKE’nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir.

UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.

3/4UMKE’ YE BAŞVURU NASIL YAPILIR

UMKE’ YE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur.

Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.

4/4UMKE nedir UMKEye başvuru şartları ve süreci hakkında bilgiler

Ön başvuru, görev yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ASOS UMKE WEB sayfası üzerinde 30 gün süre saklanmaktadır. Başvurusunu tamamlamak isteyen personel 30 gün içerisinde kayıt oluşturduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine şahsen başvurmak zorundadır.

30 gün içerisinde birime başvuran personel UMKE Sorumlusu tarafından UMKE faaliyetleri ile ilgili geniş bilgilendirme yapıldıktan sonra ASOS UMKE WEB üzerinde bulunan ön başvuru formu incelenerek başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı bir şekilde imzalanır ve kurumun resmi evrak birimine şahsen teslim edilerek başvuru işlemleri resmi olarak tamamlanır.

Başvuru yapan personel arasından eğitime ilk alınacak olanların seçilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından bir komisyon oluşturulur ve tüm başvurular değerlendirilerek ilk eğitim verilecek olan personelin seçimi yapılır ve ilgili personele resmi olarak tebliğ edilir.

İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülen personele yönelik 5 günlük teorik “UMKE Temel Eğitimi” ve gece 3 günlük “UMKE Temel Eğitim Tatbikatı” saha uygulaması verilir. Eğitime alınan personelin temel eğitim ve tatbikatın tamamına katılımı zorunludur. Eğitim ve tatbikatın tamamına katılım sağlamayan personel UMKE personeli olamaz ve ekibe kayıt işlemleri yapılmaz. UMKE Temel Eğitimi ile Tatbikatını başarılı bir şekilde tamamlayanlar UMKE personeli olarak tüm faaliyetlere katılım sağlayabilir.

UMKE’nin çalışmalarına teknik destek vermek amacıyla sağlık hizmeti sınıfında olmayan (elektrik, su tesisatı tekniker ve teknisyenleri ile biyomedikal, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendisleri, ağır vasıta şoförü, forklif ve iş makinası operatörleri, vb.) Sağlık Bakanlığı personeli de “UMKE Gönüllüsü” olabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UMKE#UMKE Nedir#UMKE Başvuru