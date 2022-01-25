UMKE nedir? UMKE'ye başvuru şartları ve süreci hakkında bilgiler

Ön başvuru, görev yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ASOS UMKE WEB sayfası üzerinde 30 gün süre saklanmaktadır. Başvurusunu tamamlamak isteyen personel 30 gün içerisinde kayıt oluşturduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine şahsen başvurmak zorundadır.



30 gün içerisinde birime başvuran personel UMKE Sorumlusu tarafından UMKE faaliyetleri ile ilgili geniş bilgilendirme yapıldıktan sonra ASOS UMKE WEB üzerinde bulunan ön başvuru formu incelenerek başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı bir şekilde imzalanır ve kurumun resmi evrak birimine şahsen teslim edilerek başvuru işlemleri resmi olarak tamamlanır.



Başvuru yapan personel arasından eğitime ilk alınacak olanların seçilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından bir komisyon oluşturulur ve tüm başvurular değerlendirilerek ilk eğitim verilecek olan personelin seçimi yapılır ve ilgili personele resmi olarak tebliğ edilir.



İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülen personele yönelik 5 günlük teorik “UMKE Temel Eğitimi” ve gece 3 günlük “UMKE Temel Eğitim Tatbikatı” saha uygulaması verilir. Eğitime alınan personelin temel eğitim ve tatbikatın tamamına katılımı zorunludur. Eğitim ve tatbikatın tamamına katılım sağlamayan personel UMKE personeli olamaz ve ekibe kayıt işlemleri yapılmaz. UMKE Temel Eğitimi ile Tatbikatını başarılı bir şekilde tamamlayanlar UMKE personeli olarak tüm faaliyetlere katılım sağlayabilir.



UMKE’nin çalışmalarına teknik destek vermek amacıyla sağlık hizmeti sınıfında olmayan (elektrik, su tesisatı tekniker ve teknisyenleri ile biyomedikal, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendisleri, ağır vasıta şoförü, forklif ve iş makinası operatörleri, vb.) Sağlık Bakanlığı personeli de “UMKE Gönüllüsü” olabilir.