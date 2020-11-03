UMKE nedir nasıl olunur? İşte, UMKE başvuru şartları ve gönüllü olma esasları
UMKE nedir sorusu, deprem, sel gibi doğa olaylarında kurtarıcı nitelik taşıyan bu birim hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. UMKE ya da tam açılımıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, sağlık personelleri arasından seçilen ve özel eğitimlere tabi tutulan personelleri ifade etmektedir. Yıl içerisinde özel eğitimlere ve tatbikatlara katılan UMKE personelleri gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale etme yeteneklerine sahiptir. Bakanlık ve valilik gibi mercilerin görevlendirmesiyle sahaya inen UMKE ekibi, sivil kişilerden de oluşabilir. UMKE ekibinde yer alan kişiler gönüllü de olabilir. Peki, tam anlamıyla UMKE nedir ve nasıl olunur? İşte, UMKE gönüllülük esasları ve başvuru şartları
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UMKE bünyesinde alabilmek için sadece kamu görevlisi olma şartı aranmamaktadır. UMKE bünyesinde gönüllülük esası ile siviller ve özel sağlık personelleri de yer alabilmektedir. UMKE, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin kısaltılmış halidir. 2003 yılına kurulan UMKE, şu ana kadar yüzlerce doğal afet ve olayda vatandaşların yardımına hiçbir karşılık beklemeden koştu. Tamamen gönüllülük esasına göre ve eğitim almış kişilerden oluşan UMKE'de kimlerin yer alabileceği de belli kriterlere bağlı. İşte, UMKE hakkında merak edilen tüm detaylar...
Her türlü afet durumunda yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek, yurt ve dünya çapında afetzedelere yardım etmek için kurulan UMKE'de görev almak için öncelikli olarak sağlık personeli olma zorunluluğu vardır. Gerçekleştirilecek "UMKE Temel Eğitimi"ne katılımınız ve yetkililerin değerlendirmesi sonucunda UMKE görev ve faaliyetlerine katılabilirsiniz.
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UMKE'NİN GÖREVLERİ NELER?
Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,
Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,
Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,
Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,
Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,
Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.
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UMKE'YE KİMLER KATILABİLİR?
UMKE personeli çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.
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UMKE’ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır. UMKE’nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir. UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.
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UMKE'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile il sağlık müdürlüğüne başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur. Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.