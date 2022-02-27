Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümir Yaşar şarkıları ve hayatı

İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı. Son olarak 'Neredeysen' adlı albümüyle sevenleriyle buluştu.