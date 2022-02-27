Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümir Yaşar şarkıları ve hayatı

27 Şubat Pazar günü 3. bölümüyle ekrana gelecek olan 'İbo Show'un konukları yayınlanan tanıtımla duyuruldu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı programda, bir döneme damgasını vuran şarkıcı Ümit Yaşar konuk olacak. Peki, Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ümit yaşar şarkıları ve merak edilenler...
Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. 1998 senesinden beri profesyonel olarak müzik yaşantısını sürdüren Ümit Yaşar, neyzen aynı zamanda müzik öğretmenidir. Özellikle Ateşlerde Yanacağım şarkısı ile geniş bir kitleye ulaşan Ümit Yaşar, Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunudur.
İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı. Son olarak 'Neredeysen' adlı albümüyle sevenleriyle buluştu.