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Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümir Yaşar şarkıları ve hayatı

#Ümit Yaşar#Ümit Yaşar Kimdir#Ümit Yaşar Şarkıları

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in bir gelenek haline gelen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Bu hafta İbo Show konuklarından biri olan Ümit Yaşar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli Ümir Yaşar şarkıları ve hayatı

27 Şubat Pazar günü 3. bölümüyle ekrana gelecek olan 'İbo Show'un konukları yayınlanan tanıtımla duyuruldu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı programda, bir döneme damgasını vuran şarkıcı Ümit Yaşar konuk olacak. Peki, Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ümit yaşar şarkıları ve merak edilenler...

2/3ÜMİT YAŞAR KİMDİR

ÜMİT YAŞAR KİMDİR?

Ümit Yaşar 1974'te Mersin'de dünyaya geldi. 1998 senesinden beri profesyonel olarak müzik yaşantısını sürdüren Ümit Yaşar, neyzen aynı zamanda müzik öğretmenidir. Özellikle Ateşlerde Yanacağım şarkısı ile geniş bir kitleye ulaşan Ümit Yaşar, Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunudur.

3/3Ümit Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli Ümir Yaşar şarkıları ve hayatı

İlk olarak 1997'de"Nazar Değmesin" albümünü çıkaran Ümit Yaşar, "Ateşlerde Yanacağım" ve "Son Defa" isimli parçaları ile çıkış yakaladı. Son olarak 'Neredeysen' adlı albümüyle sevenleriyle buluştu.

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