Ümit Can Uygun kimdir, tutuklandı mı? Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi olarak gösteriliyordu
Aleyna Çakır’ın evinde ölü bulunmasının ardından gözler ona şiddet uygulayan ve uyguladığı şiddeti sosyal medyadan paylaşan Ümit Can Uygun'a çevrilmişti. Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı.Sevgilisi Aleyna Çakır’ın baygın görüntülerini canlı yayında paylaşması sosyal medyada infiale neden olan ve Çakır’ın ölümünde şüpheli gösterilen Ümit Can Uygun ve annesi hakkında pek çok iddia bulunuyordu.
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Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN ÜMİTCAN UYGUN AÇIKLAMASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ile ilgili bir açıklama yayımladı. Başsavcılık açıklamasında, “Şüpheli Ü.U. ve kimliği tespit edilen diğer şüpheli T.K.’nin yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir” denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olay hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bir kısım sosyal medya platformlarında, şüpheli şahıs Ü.U.’nun yanında bulunan diğer şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.
Şüpheli Ü.U. ve kimliği tespit edilen diğer şüpheli T.K.’nin yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir.
Soruşturmanın gelinen aşamasında, şüpheli Ü.U. yakalanarak Türk Ceza Kanunu’nun 190 ve 191. maddelerinde düzenlenen ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek’ eylemlerinden gözaltına alınmıştır. Diğer şüpheli T.K.’nin ise kolluk birimlerince yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. İlgili şüpheliler hakkındaki soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
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ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?
Aleyna Çakır'ın baygın fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme gelen ve hakkında pek çok iddia bulunan Ümit Can Uygun, ailenin ikinci çocuğu. İki kardeşten biri olan 22 yaşındaki Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylü. Annesi Gülay Uygun çocuk eğitmeni, babası Durak Uygun ise ticaretle ilgileniyor. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir. Ümitcan Uygun, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları çok konuşulan Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.
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ANNESİ İNTİHAR MI ETTİ?
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun geçtiğimiz haftalarda dağlık alanda ölü bulundu. Son dakika haberine göre Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
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ÜMİT CAN UYGUN HAKKINDAKİ İDDİALAR
Aleyna Çakır olayının tanığı olan pek çok isim Müge Anlı programına bağlandı ve bildiklerini aktardı. İşte o iddialardan bazıları…
Ardından canlı yayına Aleyna’nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna’nın sevgilisi Ümit Can’ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna’nın defalarca yardım istediğini belirtti.
Yayına bağlanan eski komşu ise Aleyna’nın evinden çok sesler geldiğini genç kızın çok dayak yediğini gördüğünü ve Ümit Can’ın kendisini de öldürmekle suçladığını hatta telefonla kendisini de tehdit ettiğini, Aleyna ile görüşmesini yasakladığını ve bir daha telefonlarını bile engellediğini ifade etti.Bir diğer iddia ise Ümit Can Uygun’un eski sevgilisinde geldi. Ümit Can Uygun'la sosyal medyadan tanıştığını belirten eski sevgili, kendisini de çalıştırmak istediğini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit edildiğini, ailesiyle şehir değiştirerek kurtulduğunu söyledi.