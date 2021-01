Ümit Can Uygun kimdir, tutuklandı mı? Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi olarak gösteriliyordu

ÜMİT CAN UYGUN HAKKINDAKİ İDDİALAR Aleyna Çakır olayının tanığı olan pek çok isim Müge Anlı programına bağlandı ve bildiklerini aktardı. İşte o iddialardan bazıları…







Ardından canlı yayına Aleyna’nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna’nın sevgilisi Ümit Can’ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna’nın defalarca yardım istediğini belirtti.



Yayına bağlanan eski komşu ise Aleyna’nın evinden çok sesler geldiğini genç kızın çok dayak yediğini gördüğünü ve Ümit Can’ın kendisini de öldürmekle suçladığını hatta telefonla kendisini de tehdit ettiğini, Aleyna ile görüşmesini yasakladığını ve bir daha telefonlarını bile engellediğini ifade etti.Bir diğer iddia ise Ümit Can Uygun’un eski sevgilisinde geldi. Ümit Can Uygun'la sosyal medyadan tanıştığını belirten eski sevgili, kendisini de çalıştırmak istediğini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit edildiğini, ailesiyle şehir değiştirerek kurtulduğunu söyledi.