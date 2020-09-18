Ümit Can Uygun kimdir? İşte Ümit Can Uygun ve annesi Gülay Uygun ile ilgili iddialar…
Gülay Çakır'ın intiharı ardından gözler bir kez daha Aleyna Çakır olayına ve Ümit Can Uygun'a çevrildi. Sevgilisi Aleyna Çakır’ın baygın görüntülerini canlı yayında paylaşması sosyal medyada infiale neden olan ve Çakır’ın ölümünde şüpheli gösterilen Ümit Can Uygun ve annesi hakkında pek çok iddia bulunuyordu. Peki, Ümit Can Uygun kimdir? İşte Ümit Can Uygun ve annesi Gülay Uygun ile ilgili iddialar…
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Annesi çocuk eğitmeni, babası ise ticaretle uğraşan Ümit Can Uygun, iki çocuklu bir ailenin ilk çocuğu. 22 yaşındaki Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylü. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir. Ümitcan Uygun, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları çok konuşulan Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.
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ANNESİ İNTİHAR MI ETTİ?
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun dağlık alanda ölü bulundu. Son dakika haberine göre Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
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GÜLAY ÇAKIR HAKKINDAKİ İDDİALAR
Canlı yayına bağlanan bir görgü tanığının iddiası ise şoke etkisi yarattı. Bağlanan kişi Ümit Can Uygun'un annesinin çocuk eğitimeni olduğunu belirtti ve "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi.
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ÜMİT CAN UYGUN HAKKINDAKİ İDDİALAR
Aleyna Çakır olayının tanığı olan pek çok isim Müge Anlı programına bağlandı ve bildiklerini aktardı. İşte o iddialardan bazıları…
Ardından canlı yayına Aleyna’nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna’nın sevgilisi Ümit Can’ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna’nın defalarca yardım istediğini belirtti.
Yayına bağlanan eski komşu ise Aleyna’nın evinden çok sesler geldiğini genç kızın çok dayak yediğini gördüğünü ve Ümit Can’ın kendisini de öldürmekle suçladığını hatta telefonla kendisini de tehdit ettiğini, Aleyna ile görüşmesini yasakladığını ve bir daha telefonlarını bile engellediğini ifade etti.Bir diğer iddia ise Ümit Can Uygun’un eski sevgilisinde geldi. Ümit Can Uygun'la sosyal medyadan tanıştığını belirten eski sevgili, kendisini de çalıştırmak istediğini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit edildiğini, ailesiyle şehir değiştirerek kurtulduğunu söyledi.