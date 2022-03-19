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Ümit Besen kimdir, nereli, kaç yaşında? Ümit Besen Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında!

#Ümit Besen#Ümit Besen Kimdir#Şarkılar Bizi Söyler

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset" konsepti yaşanacak. Bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alan Ümit Besen hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ümit Besen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sanatçı Ümit Besen şarkıları...

1/3Ümit Besen kimdir, nereli, kaç yaşında Ümit Besen Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında

Her hafta farklı bir konseptle izleyicilere müzik ziyafeti çeken Şarkılar Bizi Söyler konukları ile bu hafta da merakla bekleniyor. Yıllara meydan okuyan Ümit Besen de gecede şarkılarıyla yer alacak. Peki, Ümit Besen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ümit Besen hakkında merak edilenler...

2/3ÜMİT BESEN KİMDİR

ÜMİT BESEN KİMDİR?

14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.

2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.

3/3Ümit Besen kimdir, nereli, kaç yaşında Ümit Besen Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında

2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir. 80'li yıllarda seslendirdiği slov aşk şarkıları ile hafızalara kazanan Ümit Besen Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajında "Nikah Masası'nı şimdi yazsam tutmazdı" diyerek o dönemin ruhuna vurgu yapmıştır.

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