Ümit Besen kimdir, nereli, kaç yaşında? Ümit Besen Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında!

ÜMİT BESEN KİMDİR?

14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.



2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.