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Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 12:28, /

'Ulusumuzun en değerli kuşaklarından birini kaybettik 105 yıl önce' Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları...

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü. Bundan tam 105 yıl önce, 1915 Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. İşte ünlü isimlerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları...

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1Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca

Ulusumuzun en değerli kuşaklarından birini kaybettik 105 yıl önce Çanakkale’de. Yaşlısı, genci, çocuğu her meslekten her sınıftan binlerce yiğit koştu cepheye, Çanakkale’de ölmemek zül geldi, geride kalan bütün eli silah tutanlara… Güce, imkana, üstünlüğe karşı bütün dünyaya ders verdiler. ‘Vatan ne demektir ve uğruna neler yapılır’ gösterdiler, yedi cihana. Hücumlarda şehit olan arkadaşlarının ardından, su bulamadıkları için toprakla abdest alıp, kendi cenaze namazlarını kılarak koştular gülerek düşman üstüne. Onların azmi yiğitliği ve vatan sevdalarının armağanıdır üstünde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti toprakları… Aziz şehitlerimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhları şad olsun..

2Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 105’inci yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum.

3Gülben Ergen

Gülben Ergen

Sana yemin, sana söz. Bir Cumhuriyet kadını gibi yaşayıp, öleceğim! Zaferlerine, mücadelelerine layık evlatlar yetiştireceğim! Ülkeme faydalı olacağım! 18 Mart Çanakkale Zaferi Rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum.

4Aslıhan Gürbüz

Aslıhan Gürbüz

“Askerleri vardı; 14, 15, 16 yaşlarında asker çocuklar. Tanrı sizi inandırsın ki gülüyorlardı! İlk defa o gün, kaybedeceğimizi hissettik.” (İngiliz Subayı'nın not defterinden)

5Erol Evgin

Erol Evgin

Kurtuluş Savaşı’nın temelleri Çanakkale’ye dayanır.
Mustafa Kemal, 1915 yılının Nisanı’nda, 261 rakımlı tepeden Conkbayırı’na kaçmakta olan bir müfrezenin önünü keser: “Düşmandan kaçılmaz cephaneniz yoksa, süngünüz var” deyip, “Süngü tak, yat” emri verir.
Ve Türk askerinin süngüleri güneşin ilk ışıklarıyla Çanakkale Zaferi’nin ilk kıvılcımlarını saçar.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

6Ata Demirer

Ata Demirer

Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde!Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

7Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Çanakkale Zaferi’nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz..

8Nilüfer

Nilüfer

18 Mart Çanakkale zaferimizin yıldönümünde. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla anıyoruz.

9Selen Görgüzel Alkan

Selen Görgüzel Alkan

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Çanakkale Geçilmez.

10Pınar Altuğ Atacan

Pınar Altuğ Atacan

Çanakkale Geçilmez.

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