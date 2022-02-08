Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek? İşte son bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Macron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlarMacron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlar#Macron
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'#Galatasaray
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Skandal araştırma Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifadeSkandal araştırma! Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifade#İklim Krizi
Altın fiyatlarında risk iştahı Yükseliş devam ediyorAltın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyor#Altın
Dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı Çok acı çekiyorumDünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı! 'Çok acı çekiyorum'#Robert Easter Jr
Hırsız Hakkını helal et abilerin gülü yazılı not bıraktı, iş yeri sahibi şoke olduHırsız 'Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı, iş yeri sahibi şoke oldu#Antalya
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimlerErdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?#Savcı Sayan
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Millilik lisansı iptal edilecekBakan Kasapoğlu açıkladı: Millilik lisansı iptal edilecek#Derya Büyükuncu
HABERLERGündem Haberleri

Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek? İşte son bilgiler

#Ulusal Staj Programı#Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile gerçekleştirilen programa başvurular internet üzerinden başladı. Peki, Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek?

1/3Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek İşte son bilgiler

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla kamu kurumları ve özel sektörün katılımıyla yürütülen Ulusal Staj Programı için 2022 başvuruları başladı. İşte, Ulusal Staj Programı başvuruları hakkında bilgiler...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ofisin koordinasyonuyla kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile 2020'den bu yana sürdürülen ve kapsamı genişletilerek, 'Ulusal Staj Programı' olarak değiştirilen programa 2020 yılında, 135 binin üzerinde genç başvuru yaptı, 90 binin üzerinde gencin staj teklifi gönderildi. Staj yapacağı kurum ile irtibatlandırılan 45 bine yakın genç ilk ücretlerini devletin elinden aldı. Türkiye’nin bölgesel ve küresel liderliği için kilit rol oynayan gençlerin istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi ve staj imkanlarına erişimlerinin fırsat eşitliği temelinde sağlanmasını hedefleyen program Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterildi.

Programa; ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine Türkiye’de devam eden gençlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor. Önümüzdeki senelerde farklı seviyelerde eğitim alan gençlere de aynı imkanları ulaştırmayı hedefleyen programa, organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencileri de bu yıl başvuru yapabilecek.

2/3STAJ YAPACAKLARI YERİ KENDİLERİ SEÇİYORLAR

STAJ YAPACAKLARI YERİ KENDİLERİ SEÇİYORLAR

Ulusal Staj Program'ına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform 'Kariyer Kapısı' üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenimine devam eden tüm gençler başvurularını tek tıkla yapabiliyor. Ulusal Staj Programı’nda değerlemeler, anlık performansı ölçen sınavlar yerine, öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılıyor ve her bir öğrenci için hesaplanan yeterlilik puanları profillerine ekleniyor. Adayların profili, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği ‘stajyer havuzu’na aktarılıyor. Ayrıca öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin isimleri ve cinsiyet bilgilerine de yer verilmiyor. İşverenler; adayların kişisel bilgilerini görmeden staj tekliflerini sunuyor ve böylece gençler, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek ‘seçilmeyi bekleyen’ değil ‘staj yapacağı kurumu seçen’ yetenekler haline geliyor.

3/3BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular internet üzerinden 31 Mart'a kadar yapılabilecek.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulusal Staj Programı#Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi