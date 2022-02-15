Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek? İşte en son gelişmeler

STAJ YAPACAKLARI YERİ KENDİLERİ SEÇİYORLAR

Ulusal Staj Program'ına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform 'Kariyer Kapısı' üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenimine devam eden tüm gençler başvurularını tek tıkla yapabiliyor. Ulusal Staj Programı’nda değerlemeler, anlık performansı ölçen sınavlar yerine, öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılıyor ve her bir öğrenci için hesaplanan yeterlilik puanları profillerine ekleniyor. Adayların profili, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği ‘stajyer havuzu’na aktarılıyor. Ayrıca öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin isimleri ve cinsiyet bilgilerine de yer verilmiyor. İşverenler; adayların kişisel bilgilerini görmeden staj tekliflerini sunuyor ve böylece gençler, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek ‘seçilmeyi bekleyen’ değil ‘staj yapacağı kurumu seçen’ yetenekler haline geliyor.



