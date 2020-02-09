Son dakika haberler: Uludağ’da kar kalınlığı 150 santimi buldu! Araçlar kara gömüldü
Tatilcilerin uğrak noktalarından birisi olan Uludağ’daki kar yağışıyla ilgili bölgeden son dakika bilgileri geldi. Dönüş için hazırlıklara başlayan pek çok tatilcinin otel önündeki araçları karlar altında kaldı. 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında tatilciler, kürekler vasıtasıyla araçlarını çıkarmaya çabaladı. Bazı araç sahipleri ise beyaz örtü altında kalan otomobillerinin yerini tespit etmekte güçlük çekti.
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı son yağışların ardından 1,5 metreyi buldu. Araçlar kar altında kaldı. Tatilciler araçlarını küreklerle kar altında çıkarmaya çalışırken, iş makineleri de yolu açmak için çalışıyor.
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Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tipi şeklinde yağan kar yağışı sebebiyle Uludağ'da göz gözü görmezken, araçlar ise karlar altına gömüldü.
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Karlar arasında araçlarını arayan tatilciler uzun süren uğraşlar sonucu küreklerle araçlarını çıkartabildiler.
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Zincirsiz dağa çıkmak isteyip araçları yolda kalan sürücüler sebebiyle uzun kuyruklar meydana geldi.
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Karayolları ekipleri de yol boyunca kar küreme çalışmalarına devam etti.
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Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı 150 santimetre olarak ölçüldü.
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Sıcaklığın bugün için gece eksi 17, gündüz ise eksi 9 derece olacağı tahmin ediliyor.