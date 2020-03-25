Ultra lüks villasını 7 milyon TL'ye satmıştı! MasterChef Güzide Mertcan yeni evini tanıttı
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye' ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki villasıyla günlerce konuşulmuştu. Ardından lüks villayı satışa çıkaran Mertcan, yeni evini kendi YouTube kanalından tanıttı.
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'MasterChef'te bu sezon yarışan ve son dört isim arasına adını yazdırmayı başaran Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Özellikle Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası adeta olay olmuştu.
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Villasını satan Güzide Mertcan, YouTube kanalından bu kez yeni taşındığı evini tanıttı. Yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Güzide, helikopter pisti dahi bulunan villasından bir apartman dairesine taşındığını dile getirdi.
Güzide Mertcan, yeni evi için şunları söyledi:
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'Dağ başıydı şehre yakın değildim'
"Ben ilk kez şehir merkezinde oturuyorum. Hep dağ taşta oturdum. Başakşehir'de de en ücra noktadaydım, dağ başıydı şehre yakın değildim. Hayatımda ilk kez şehir içinde bir yerde oturuyorum."
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Eski evimdeki eşyaları getirdim
Şimdiki evim Bahçeşehir Gölet'e bakıyor, canım sıkıldığında, uykum kaçtığından balkonumdan dışarıyı izliyorum. Spor yapan insanlar görünce mutlu oluyorum. Dediğim gibi eskiden oturduğum ev merkeze çok uzaktı. Kar yağdığı zamanlar evde mahsur kalıyorduk. En yakın market 15 dakika uzaktaydı.
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Burada görmüş olduğunuz eşyalar eski evimden, yeni bir şey almadık. Eski evimdeki eşyaları görmedikleri için yeni aldım sanıyorlar.
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ALDIĞIMIZ GÜNDEN BERİ SATMAYA ÇALIŞIYORUZ
Güzide lüks villasını sattığını şu sözlerle duyurmuştu:
"Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için ‘keşke’ demeyeceğim."
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"Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz."