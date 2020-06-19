Korkunç! Yarım saat boyunca TV'de yayınladılar

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkili olmayı sürdürürken Güney Amerika ülkeleri de salgının yeni merkez üssü olmuş durumda. Bolivya'da koronavirüs paniği sürerken bir televizyon kanalında yayınlanan görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.
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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 8 milyon 551 bin 856’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 455 bin 175 kişi hayatını kaybetti.
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Çin'de başlayan salgının dünyada en çok etkilediği ülkeler arasında ABD, Hindistan, Brezilya gibi ülkeler var.
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KOMŞU BREZİLYA YENİ MERKEZ ÜS HALİNE GELDİ
Latin Amerika ülkeleri koronavirüs salgınıyla mücadelede zorlanıyorlar. Brezilya Covid-19 salgınında yeni merkez üs olarak tanımlanıyor.
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Brezilya'ya komşu Güney Amerika ülkesi Bolivya da salgından ciddi olarak etkilenmiş durumda.
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İlk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta görüldüğü Bolivya'da 29 Mart'ta ilk Covid-19 ölümü gerçekleşmiş, genel seçimler de salgın nedeniyle ertelenmişti.
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Zor durumda olan Brezilya'nın komşusu Bolivya'da da halkın zaman zaman koronavirüs vakaları ve alınan önlemlerle ilgili olarak eylemler yaptığı görülüyor.
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BOLİVYA KORKU İÇİNDE BEKLİYOR
Bolivyalılar Brezilya'nın yeni merkez üs haline gelmesinden sonra kendi ülkelerinde de vaka ve ölüm sayılarında artış yaşanmasından korkuyor.
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Ülkede bu gelişmeler yaşanırken yapılan bir televizyon yayını ise büyük tepki topladı.
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TELEVİZYONDA İNANILMAZ YAYIN!
Ülkenin en büyük kentlerinden olan Santa Cruz merkezli bir televizyon kanalı bir koronavirüs hastasının son anlarını kayıt altına alıp yayınladı.
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KORONAVİRÜS HASTASININ ÖLÜM ANINI YAYINLADILAR!
PAT adı verilen kanalda yayınlanan "No Lies" 'Yalan Yok' adındaki program bir hastaneye giderek orada tedavi görmekte olan bir Covid-19 hastasının ölüm anını kameralara kaydetti.
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Santa Cruz bölgesi Bolivya'daki 21 bin vakanın %60'ının görüldüğü ve ülkedeki 679 ölümün yarısının gerçekleştiği yer.
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Ölüm anını yarım saat boyunca kaydeden ve yayınlayan televizyon programı yetkilileri bunu yapmaktaki amaçlarını da açıkladı.
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Program ekibi Bolivya yetkililerinin sağlık alanındaki hizmetlerle ilgili olarak ihmalkar davrandıklarını söyleyen televizyoncular çekimi buna dikkat çekmek için yayınlamışlar.
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Doktorların koronavirüs hastası kişiyi kurtarmak ve hayata döndürmek için yarım saat uğraştığını anbean aktaran görüntüler ülkede büyük şok yarattı.
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Bolivya hükümetinden bir sözcü olan Nadia Cruz yapılan yayını sansasyon yaratma çabası olarak değerlendirirken ekibin hastanın ve ailesinin haklarını çiğnediğini ve halkı paniğe sürüklediğini iddia etti.
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Bolivya'nın önde gelen gazetecileri de olaya tepki gösterirken televizyon programını sosyal medya hesapları üzerinden eleştirdi.
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Yapılan yayının hasta haklarını aykırı olmakla kalmayıp insanlık adına da utanç verici olduğunu söyleyen haberciler yayını yapan ve yayınlayan ekibi kınadılar.