Ülkelerin 2020 petrol üretim rakamları açıklandı! İşte o rakamlar ve Türkiye'nin sırası...

Petrol Üretimi: 10.580.000 bblYağ Tüketimi: 3.225.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 80.000.000.000 bblPetrol Üretimi: 10.130.000 bblYağ Tüketimi: 4.000.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 266.500.000.000 bblPetrol Üretimi: 9.352.000 varilYağ Tüketimi: 20.000.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 36.520.000.000 bblPetrol Üretimi: 4.469.000 bblYağ Tüketimi: 2.000.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 158.400.000.000 bblPetrol Üretimi: 4,454,000 bblYağ Tüketimi: 825.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 142.500.000.000 bblPetrol Üretimi: 3.977.000 bblYağ Tüketimi: 2.500.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 169.700.000.000 bblPetrol Üretimi: 3.838.000 bblYağ Tüketimi: 13.500.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 25.620.000.000 bblPetrol Üretimi: 3.174.000 bblYağ Tüketimi: 575.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 97.800.000.000 bblPetrol Üretimi: 2.753.000 bblYağ Tüketimi: 345.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 101.500.000.000 bblPetrol Üretimi: 2.622.000 bblYağ Tüketimi: 3.020.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 13.000.000.000 bblPetrol Üretimi: 2.007.000 bblYağ Tüketimi: 575.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 300.900.000.000 bblPetrol Üretimi: 1.981.000 bblYağ Tüketimi: 2.000.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 7.640.000.000 bblPetrol Üretimi: 1.946.000 bblYağ Tüketimi: 275.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 37.060.000.000 bblPetrol Üretimi: 1.777.000 bblYağ Tüketimi: 245.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 30.000.000.000 bblPetrol Üretimi: 1.666.000 bblYağ Tüketimi: 82.300 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 8.273.000.000 bblPetrol Üretimi: 1.618.000 bblYağ Tüketimi: 260.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 6.611.000.000 bblPetrol Üretimi: 1.500.000 bblYağ Tüketimi: 190.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 25.240.000.000 bblPetrol Üretimi: 1.306.000 bblYağ Tüketimi: 325.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 12.200.000.000 bblPetrol Üretimi: 970.400 bblYağ Tüketimi: 100.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 5.373.000.000 bblPetrol Üretimi: 910.500 bblYağ Tüketimi: 1.600.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 2.564.000.000 bblPetrol Üretimi: 897.100 bblYağ Tüketimi: 315.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 48.360.000.000 bblPetrol Üretimi: 853.600 bblYağ Tüketimi: 300.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 2.002.000.000 bblPetrol Üretimi: 801.700 bblYağ Tüketimi: 1.630.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 3.230.000.000 bblPetrol Üretimi: 789.300 bblYağ Tüketimi: 180.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 7.000.000.000 bblPetrol Üretimi: 733.900 bblYağ Tüketimi: 5.000.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 4.621.000.000 bblPetrol Üretimi: 647.900 bblYağ Tüketimi: 835.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 3.600.000.000 bblPetrol Üretimi: 589.400 bblYağ Tüketimi: 832.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 4.400.000.000 bblYağ Üretimi: 531.300 bblYağ Tüketimi: 282.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 8.273.000.000 bblPetrol Üretimi: 479.400 bblYağ Tüketimi: 685.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 2.185.000.000 bblPetrol Üretimi: 271.400 bblYağ Tüketimi: 525.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 4.400.000.000 bblPetrol Üretimi: 263.000 bblYağ Tüketimi: 1.005.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 1.821.000.000 bblPetrol Üretimi: 245.000 bblYağ Tüketimi: 845.000 bblKanıtlanmış Petrol Rezervleri: 388.500.000 bbl