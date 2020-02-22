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HaberlerEkonomi HaberleriÜlkelerin 2020 petrol üretim rakamları açıklandı! İşte o rakamlar ve Türkiye'nin sırası...
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 01:21, /

Ülkelerin 2020 petrol üretim rakamları açıklandı! İşte o rakamlar ve Türkiye'nin sırası...

Global Power ülkelerin 2020 petrol üretim rakamlarını açıkladı. İşte o liste, petrol üretimi, yakıt tüketimi ve rezerv rakamları... Türkiye bakın kaçıncı sırada...

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11- Rusya

1- Rusya

Petrol Üretimi: 10.580.000 bbl

Yağ Tüketimi: 3.225.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 80.000.000.000 bbl

22- Suudi Arabistan

2- Suudi Arabistan

Petrol Üretimi: 10.130.000 bbl

Yağ Tüketimi: 4.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 266.500.000.000 bbl

33- Amerika Birleşik Devletleri

3- Amerika Birleşik Devletleri

Petrol Üretimi: 9.352.000 varil

Yağ Tüketimi: 20.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 36.520.000.000 bbl

44- İran

4- İran

Petrol Üretimi: 4.469.000 bbl

Yağ Tüketimi: 2.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 158.400.000.000 bbl

55- Irak

5- Irak

Petrol Üretimi: 4,454,000 bbl

Yağ Tüketimi: 825.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 142.500.000.000 bbl

66- Kanada

6- Kanada

Petrol Üretimi: 3.977.000 bbl

Yağ Tüketimi: 2.500.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 169.700.000.000 bbl

77- Çin

7- Çin

Petrol Üretimi: 3.838.000 bbl

Yağ Tüketimi: 13.500.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 25.620.000.000 bbl

88- Birleşik Arap Emirlikleri

8- Birleşik Arap Emirlikleri

Petrol Üretimi: 3.174.000 bbl

Yağ Tüketimi: 575.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 97.800.000.000 bbl

99- Kuveyt

9- Kuveyt

Petrol Üretimi: 2.753.000 bbl

Yağ Tüketimi: 345.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 101.500.000.000 bbl

1010- Brezilya

10- Brezilya

Petrol Üretimi: 2.622.000 bbl

Yağ Tüketimi: 3.020.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 13.000.000.000 bbl

1111- Venezuela

11- Venezuela

Petrol Üretimi: 2.007.000 bbl

Yağ Tüketimi: 575.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 300.900.000.000 bbl

1212- Meksika

12- Meksika

Petrol Üretimi: 1.981.000 bbl

Yağ Tüketimi: 2.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 7.640.000.000 bbl

1313- Nijerya

13- Nijerya

Petrol Üretimi: 1.946.000 bbl

Yağ Tüketimi: 275.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 37.060.000.000 bbl

1414- Kazakistan

14- Kazakistan

Petrol Üretimi: 1.777.000 bbl

Yağ Tüketimi: 245.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 30.000.000.000 bbl

1515- Angola

15- Angola

Petrol Üretimi: 1.666.000 bbl

Yağ Tüketimi: 82.300 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 8.273.000.000 bbl

1616- Norveç

16- Norveç

Petrol Üretimi: 1.618.000 bbl

Yağ Tüketimi: 260.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 6.611.000.000 bbl

1717- Katar

17- Katar

Petrol Üretimi: 1.500.000 bbl

Yağ Tüketimi: 190.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 25.240.000.000 bbl

1818- Cezayir

18- Cezayir

Petrol Üretimi: 1.306.000 bbl

Yağ Tüketimi: 325.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 12.200.000.000 bbl

1919- Umman

19- Umman

Petrol Üretimi: 970.400 bbl

Yağ Tüketimi: 100.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 5.373.000.000 bbl

2020- Birleşik Krallık

20- Birleşik Krallık

Petrol Üretimi: 910.500 bbl

Yağ Tüketimi: 1.600.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 2.564.000.000 bbl

2121- Libya

21- Libya

Petrol Üretimi: 897.100 bbl

Yağ Tüketimi: 315.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 48.360.000.000 bbl

2222- Kolombiya

22- Kolombiya

Petrol Üretimi: 853.600 bbl

Yağ Tüketimi: 300.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 2.002.000.000 bbl

2323- Endonezya

23- Endonezya

Petrol Üretimi: 801.700 bbl

Yağ Tüketimi: 1.630.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 3.230.000.000 bbl

2424- Azerbaycan

24- Azerbaycan

Petrol Üretimi: 789.300 bbl

Yağ Tüketimi: 180.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 7.000.000.000 bbl

2525- Hindistan

25- Hindistan

Petrol Üretimi: 733.900 bbl

Yağ Tüketimi: 5.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 4.621.000.000 bbl

2626- Malezya

26- Malezya

Petrol Üretimi: 647.900 bbl

Yağ Tüketimi: 835.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 3.600.000.000 bbl

2727- Mısır

27- Mısır

Petrol Üretimi: 589.400 bbl

Yağ Tüketimi: 832.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 4.400.000.000 bbl

2828- Ekvador

28- Ekvador

Yağ Üretimi: 531.300 bbl

Yağ Tüketimi: 282.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 8.273.000.000 bbl

2929- Arjantin

29- Arjantin

Petrol Üretimi: 479.400 bbl

Yağ Tüketimi: 685.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 2.185.000.000 bbl

3030- Vietnam

30- Vietnam

Petrol Üretimi: 271.400 bbl

Yağ Tüketimi: 525.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 4.400.000.000 bbl

3131- Avustralya

31- Avustralya

Petrol Üretimi: 263.000 bbl

Yağ Tüketimi: 1.005.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 1.821.000.000 bbl

3232- Türkiye

32- Türkiye

Petrol Üretimi: 245.000 bbl

Yağ Tüketimi: 845.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 388.500.000 bbl

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