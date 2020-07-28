Vaka sayısı tırmanışta... Ülkede ikinci dalga paniği!

ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde yeni vaka sayılarının çok hızlı arttığını, Almanya’nın bu ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu belirten Wieler, "Ancak Almanya’da da maalesef son haftalarda vaka sayılarının arttığını tespit ediyoruz. Bu gelişmeden ben ve RKI’daki herkes büyük endişe duyuyoruz.” dedi.