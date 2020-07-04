Ülkede koronavirüs tedbirleri kaldırılınca oraya koştular!
İngiltere bugün itibarıyla koronavirüs önlemleri gevşetmeye başladı. Vatandaşların gece yarısından itibaren kapısında kuyruk olduğu yer ise şaşkınlık yarattı.
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Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almışken tüm ülkeler Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarını azaltmak için bir dizi tedbiri uygulamaya devam ediyor.
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İngiltere salgının başından beri koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.
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İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 131'e çıktı.
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İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.
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İngiltere Başbakanı Johnson, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurmuştu.
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Johnson, restoranların ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılmasına izin verileceğini kaydederek, kuaförler, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını bildirdi.
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İngiliz vatandaşları ise koronavirüs tedbirleri gevşetilir gevşetilmez soluğu hemen berber salonlarında aldı.
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Yasağın kalktığı geceyarısında hemen berberlere akın eden İngilizler 3 aydır uzak kaldıkları salonlarda görüntülendi.
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4 Temmuz aynı zamanda dünyada ABD'nin bağımsızlık günü olarak kutlanıyor ve 'Independence Day' yani 'Bağımsızlık Günü' olarak anılıyor.
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Tüm mekanlarla birlikte berber ve kuaför salonlarının da açılmasının 4 Temmuz'a denk gelmesinden ilham alan İngilizler bu günü espirili bir şekilde 'Trimdependence Day' yani 'Saçlara Özgürlük Günü' olarak adlandırdı.
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Koronavirüs kuralları gereği tüm berber ve kuaförler dükkanlarının girişinde maske ve dezenfektan bulundurmak, gelen müşteriler ve çalışanlar da maske takmak zorunda.
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İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında diğer birçok işletme gibi berber ve kuaför salonları da 100 gündür kapalı bulunuyordu.
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Üç aydan uzun bir süredir saçlarını kestiremeyen İngilizler tedbirler kalkar kalkmaz berberlere ve kuaförlere koşunca ortaya ilginç görüntüler çıkmış oldu.
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Kapılarını geceyarısı açan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşurken berberler neredeyse sabahın ilk ışıklarına kadar saç kesti.
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Beberlere giden tüm müşterilerin kapıda ateşleri zorunlu olarak ölçüldü.
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Saçlarını uzun zamandan sonra kestirebilmeye başlayan İngilizler çok mutlu. Berberdeki bir vatandaş "Saçlarım aylardır o kadar kötü durumdaydı ki sürekli şapka takmak zorunda kaldım" açıklamasını yaptı.
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Beberler ise hem tekrar para kazanmaya başlayacakları hem de müşterilerine kavuştukları için sevinçli.
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"Müşterilerimizle çok yakınız, onlar geri gelince aileme kavuşmuş gibi oldum" diye bir salon sahibi gereyarısından sonra 10 saat saç kestiğini ama gerekirse bir 10 saat daha çalışabileceğini aktardı.
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İngilizlerin bu kuaför sevdası ülkede günün olayı olurken başbakan Boris Johnson'ın saçları da salgın sırasında çok konuşulmuştu.
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Her zaman dağınık görünen saçları yüzünden eleştirilen Johnson'ın kuaförlerin açılmasına en çok sevinen kişilerden biri olacağı da ülkede en çok konuşulan konular arasında.