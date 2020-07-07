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Hürriyet
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hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 15:27,

Aç bırakıp taciz ettiler

Ülke bu skandalı konuşuyor

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İngiltere kadın jimnastikçilerin başına gelen korkunç olaylarla sarsıldı.

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İngiliz ITV'de bir programa katılan eski jimnastik sporcuları Catherine Lyons ve Lisa Mason uluslararası yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanırken başlarından geçen skandal olayları paylaştı.

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38 yaşındaki Lisa Mason ve 19 Catherine Lysons çeşitli yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanırken antrenörleri tarafından kötü muamelelere maruz kaldıklarını gözyaşları içinde anlattılar.

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Netflix'te yayınlanan 'Athlete A' adlı bir belgeselden sonra ortaya çıkan olaylarda jimnastikçileri çalıştıran antrenörlerin sporculara eziyet ettiği, fiziksel ve psikolojik taciz uyguladığı ve hatta dövdüğü iddiaları ortaya atıldı.

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ITV'ye açıklama yapan 19 yaşındaki genç jimnastikçi Catherine Lyons, yaşadığı ağır tacizlerden sonra çok severek yaptığı bu sporu bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

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Mason ve Lyons'un açıklamalarına göre jimnastikçilere yarışmalara hazırlanırken sopalarla vurulmuş, elleri kanayana kadar zorlanmışlar ve kötü muameleye maruz kalmışlar.

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Lisa Mason ülkeyi ayağa kaldıran olaya dair açıklamasında 'Yarışmadan önce kilom fazla bulunduğu için 1 hafta açlığa mahkum edildim ve hiçbir şey yememe izin verilmedi' ifadesini kullandı.

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Olaya dair sosyal medya hesaplarından da açıklama yapan sporcular jimnastik sporunu çok sevdiklerini, çok güzel bir spor olan jimnastiğin isminin bu antrenörlerin uyguladığı şiddet ve tacizler nedeniyle kirletilmesinden üzüntü duyduklarını açıkladılar.

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Kariyerlerinin zirvesindeyken dayak yiyip tacize uğrayarak korkunç zamanlar yaşayan kadın sporcular bunun herkes tarafından öğrenilmesini ve başka sporcuların da aynı kötü muameleye maruz kalmamasını istiyorlar.

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Olayın televizyonda yayınlanmasından sonra tüm ülke bu taciz ve dayak skandalını konuşuyor.

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Catherine Lyons, yaptığı açıklamada zihinsel ve fiziksel şiddetin neredeyse standart haline geldiğini ve kendilerine yaptıkları zor hareketlerden çok antrenörlerden korkmaları gerektiğinin öğretildiğini söyledi.

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Mason ve Lyons'un iddialarına göre sporculara sakatlanmalarına rağmen yarışmaya devam edebilmeleri için ağır ağrı kesici iğneler yapılarak sağlıklarının bozulmasına da sebep olunmuş.

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'Sakat sakat yarışmamızı sağlamak için zorla kortizon iğnesi yaptırmak zorunda kalırdık' ifadesini kullanan sporcular bunun sağlıklarına vermiş olduğu zarardan da şikayetçiler.

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Mason ve Lyons'un açıklamaları ülkede büyük ses getirince İngiltere Jimnastik Federasyonu da konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Yetkililer bu konudan büyük üzüntü duyduklarını belirterek gerekli cezaların verilebilmesi için soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

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Lisa Mason

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Catherine Lyons

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