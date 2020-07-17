Ülke şokta! Geceleri silahlanıp sokaklara iniyorlar

Koronavirüs sadece can almaya devam etmekle kalmıyor ülkeleri sosyal yönden de kötü şekilde etkileyip insanların hayatlarını kötü şekilde etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının yayılmaya devam ettiği ülkelerden biri olan Kolombiya'da yaşananlar büyü korku yarattı. Ülkede Covid-19 vaka sayısı 165,169 olarak açıklanırken ölü sayısı da 5,814'e yükseldi. Kolombiya'da koronavirüs önlemleri kapsamında geniş tedbir önlemleri uygulanmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde sokaklarda görülen resmi güvenlik güçlerinin yerini hava karardıktan sonra eli silahlı yasadışı güçler alıyor. Karantina kurallarına uymadıklarını düşündükleri vatandaşları hedef alan bu yasadışı güçler ülkede adeta büyük bir panik yaşanmasına sebep oluyor. Kolombiya'dan gelen haberlere göre yasadışı güçler bu şekilde ülkede 9 kişiyi öldürdü. Uyuşturucu karteline mensup olduğu iddia edilen bu silahlı kişiler resmi karantina kurallarını değil kendi koydukları kuralları uyguluyor. Bu kişilerin yasadışı çetelere ve uyuşturucu kartellerine mensup olduğu biliniyor. HRW adı verilen İnsan Hakları İzleme Örgütü bu konuyu yakından takip ediyor ve sunduğu raporda durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Bu silahlı grupların kısıtlamalarına uymayan ya da karşı koymaya çalışan insanların olması büyük kaygı yaratıyor. Edison Leon adlı aktivist ve halk lideri bir adamın haziran ayında hükümeti bu durumla ilgili uyaran bir mektup yazdığı ancak sonrasında silahlı gruplar tarafından öldürüldüğü bildirildi. Hava karardıktan sonra ortaya çıkan bu kartel üyesi acımasız silahlı gruplar yüzünden halk büyük bir korku içinde yaşamaya başladı. Grupların ulaşım, gıda, sağlık gibi hizmetlere uzakta olan bölgelerde daha etkili olduğu bildiriliyor. Bu durumsa koronavirüsle mücadele etmeye çalışan Kolombiya halkı için çok daha büyük sıkıntıların doğmasına neden oluyor. Bugüne kadar 9 kişinin bu silahlı yasadışı gruplar tarafından öldürüldüğü ülkede bu caniler tarafından öldürülen insan sayısının artmasından büyük endişe duyuluyor. Kartel üyesi silahlı grupların başken Bogota'da ve devletin daha zayıf olduğu alanlarda harekete geçtiği de gelen bilgiler arasında. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verdiği bilgiye göre yasadışı silahlı gruplar Kolombiya'nın 32 eyaletinden 11'inde etkin olarak görülüyor. Bu 11 eyaletten 5'inde şiddet eylemlerinde bulunan gruplardan kaçınmak için halk büyük mücadele gösteriyor. Ülkeden gelen haberlere göre Kolombiyalılar kendi aralarında Whatsapp mesaj grupları ya da elden ele dağıtılan kağıtlara yazılmış bilgilerle saldırılardan korunmaya çalışıyor. Ülkede meydana gelen şiddet olaylarının birinde bir cep telefonu tamircisinde çalışan iki işçinin alkol aldıkları sebebiyle bu gruplar tarafından öldürüldüğü bilgisi var. Halk kendi önlemlerini alarak bu korkunç şiddetle mücadele etmeye çalışırken Kolombiya devleti yetkililerinin bu çete üyesi kartelcilere karşı alacağı önlemler de merakla bekleniyor. Kolombiya'da uyuşturucu kartellerinin elde ettiği bu büyük ve kontrolsüz gücün en önemli sebeplerinden biri olarak ülkenin ekonomik durumundaki sıkıntılar, fakirlik ve işsizlik gösteriliyor.