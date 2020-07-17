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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 12:11,

Ülke şokta! Geceleri silahlanıp sokaklara iniyorlar

Koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkede karantina kurallarına uymayanların peşine düşen silahlı gruplar korku saçıyor. Gelen haberlere göre hayatını kaybedenler var, halksa korku içinde...

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Koronavirüs sadece can almaya devam etmekle kalmıyor ülkeleri sosyal yönden de kötü şekilde etkileyip insanların hayatlarını kötü şekilde etkilemeye devam ediyor.

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Koronavirüs salgınının yayılmaya devam ettiği ülkelerden biri olan Kolombiya'da yaşananlar büyü korku yarattı.

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Ülkede Covid-19 vaka sayısı 165,169 olarak açıklanırken ölü sayısı da 5,814'e yükseldi.

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Kolombiya'da koronavirüs önlemleri kapsamında geniş tedbir önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

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Gündüz saatlerinde sokaklarda görülen resmi güvenlik güçlerinin yerini hava karardıktan sonra eli silahlı yasadışı güçler alıyor.

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Karantina kurallarına uymadıklarını düşündükleri vatandaşları hedef alan bu yasadışı güçler ülkede adeta büyük bir panik yaşanmasına sebep oluyor.

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Kolombiya'dan gelen haberlere göre yasadışı güçler bu şekilde ülkede 9 kişiyi öldürdü.

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Uyuşturucu karteline mensup olduğu iddia edilen bu silahlı kişiler resmi karantina kurallarını değil kendi koydukları kuralları uyguluyor.

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Bu kişilerin yasadışı çetelere ve uyuşturucu kartellerine mensup olduğu biliniyor.

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HRW adı verilen İnsan Hakları İzleme Örgütü bu konuyu yakından takip ediyor ve sunduğu raporda durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

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Bu silahlı grupların kısıtlamalarına uymayan ya da karşı koymaya çalışan insanların olması büyük kaygı yaratıyor.

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Edison Leon adlı aktivist ve halk lideri bir adamın haziran ayında hükümeti bu durumla ilgili uyaran bir mektup yazdığı ancak sonrasında silahlı gruplar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

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Hava karardıktan sonra ortaya çıkan bu kartel üyesi acımasız silahlı gruplar yüzünden halk büyük bir korku içinde yaşamaya başladı.

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Grupların ulaşım, gıda, sağlık gibi hizmetlere uzakta olan bölgelerde daha etkili olduğu bildiriliyor.

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Bu durumsa koronavirüsle mücadele etmeye çalışan Kolombiya halkı için çok daha büyük sıkıntıların doğmasına neden oluyor.

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Bugüne kadar 9 kişinin bu silahlı yasadışı gruplar tarafından öldürüldüğü ülkede bu caniler tarafından öldürülen insan sayısının artmasından büyük endişe duyuluyor.

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Kartel üyesi silahlı grupların başken Bogota'da ve devletin daha zayıf olduğu alanlarda harekete geçtiği de gelen bilgiler arasında.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verdiği bilgiye göre yasadışı silahlı gruplar Kolombiya'nın 32 eyaletinden 11'inde etkin olarak görülüyor.

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Bu 11 eyaletten 5'inde şiddet eylemlerinde bulunan gruplardan kaçınmak için halk büyük mücadele gösteriyor.

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Ülkeden gelen haberlere göre Kolombiyalılar kendi aralarında Whatsapp mesaj grupları ya da elden ele dağıtılan kağıtlara yazılmış bilgilerle saldırılardan korunmaya çalışıyor.

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Ülkede meydana gelen şiddet olaylarının birinde bir cep telefonu tamircisinde çalışan iki işçinin alkol aldıkları sebebiyle bu gruplar tarafından öldürüldüğü bilgisi var.

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Halk kendi önlemlerini alarak bu korkunç şiddetle mücadele etmeye çalışırken Kolombiya devleti yetkililerinin bu çete üyesi kartelcilere karşı alacağı önlemler de merakla bekleniyor.

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Kolombiya'da uyuşturucu kartellerinin elde ettiği bu büyük ve kontrolsüz gücün en önemli sebeplerinden biri olarak ülkenin ekonomik durumundaki sıkıntılar, fakirlik ve işsizlik gösteriliyor.

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