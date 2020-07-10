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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 12:33,

Çin gizemli hastalığı duyurdu: Yayılıyor, koronadan daha ölümcül

Koronavirüs salgını bitmeden ortaya çıkan yeni hastalık korku yarattı.

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Dünya koronavirüs kabusuyla boğuşurken bugün gelen bir haber gündemi sarstı

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Yeni tip koronavirüs vakalarında yaşanan artış tüm ülkelerde ürküten boyutlara varmış durumda.

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Dünyada 1 gün içinde açıklanan en yüksek yeni vaka sayısında 221 bin vakayla yeni bir rekora ulaşılmıştı.

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Bu korkunç haberle sarsılan dünyaya bugün bir kötü haber daha geldi.

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Kazakistan'da 'bilinmeyen' bir çeşit zatürre salgınının yayılmaya başladığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

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Yapılan açıklamalara göre ülkede baş gösteren bu bilinmeyen yeni salgın nedeniyle 32 bin vaka bildirilirken 451 ölüm gerçekleşti.

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Kazak yetkililer ülkede 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 32 bin zatürre vakası ve 451 ölüm bildirdiler.

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Reuters'da yer alan habere göre ise Kazakistan Sağlık Bakanlığı Çin medyasının büyükelçilik raporuna dayandırdığı bu iddiayı yalanlayarak 'Bu haberler sahte' açıklamasını yaptı.

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Çinli yetkililer ise bu şüpheli zatürre ölümlerinin Covid-19 ölümleri oranından bile yüksek olduğu konusunda uyarı yapıyorlar.

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Kazakistan'daki Covid-19 vaka sayısı 53 bin, ölenlerin sayısı ise 264 olarak açıklanmıştı.

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Çinli elçilik yetkilileri ölümleri 'şüpheli vakalar' olarak tanımlarken Kazak yetkililer ise 'normal zatürre' vakası diyor.

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Kazakistan medyasında yayınlanan video görüntülerinde halkın morgların önünde sıraya girdiği ve ölen yakınlarının cenazelerini almayı beklediği görülüyor.

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Çinli yetkililerin de bu yeni virüse karlı uyarıyı şoke eden bu morg önündeki kalabalık görüntülerinden sonra yaptığı bildirildi.

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Çinli yetkililerin Kazakistan'daki zatürre vakalarını neden şüpheli olarak tanımladığına ise henüz açıklık getirilmiş değil.

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Ancak büyükelçilik Kazakistan'daki Çin vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyaran bir bilgi notu paylaştı.

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Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede yılın ilk 6 ayında görülen zatürre vakalarının sayısı 1772 olurken bu vakalardan kaynaklı ölümler ise 628.

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Bu 628 kişinin içinde Kazakistan'da yaşayan Çin vatandaşlarının da olduğu bildiriliyor.

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Çin'in koronavirüs salgınının başında Covid-19 virüsüyle ilgili açıklama yaparken bilgi sakladığı iddiası ve virüsü 'bir tür zatürre enfeksiyonu' olarak adlandırması da bu yeni tartışmaya gölge düşürüyor.

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Kazakistan'da görülen bu yeni vakalardaki fazlalık ve çok sayıdaki ölüm akıllara ülkede gerçeklerin saklanıyor olduğu şüphesini de doğurdu.

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Kazakistan başkenti Nur-Sultan'dan bir sağlık yetkilisi olan Saule Kisikova, devlet haber ajansı olan Kazinform'a her gün 300 kişiye zatürre teşhisi konduğunu ve bu kişilerin hastaneye yatırıldığını bildirmişti.

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Bir başka Kazak sağlık yetkilisi olan Ayzhan Esmagambetov da Kazakistan'da zatürreden ölüm oranının geçen yıla göre dört katı arttığını açıklamıştı.

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Esmagambetov'a göre Covid-19 yüzünden hastalananlar kayıtlara 'Covid-19 hastası' olarak geçirilmiyor.

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Kazakistan'da dün 1962 Covid-19 vakası açıklanmıştı. Bu ülkede bir günde açıklanan en yüksek vaka sayısı olarak rekor kırılması anlamına geliyor.

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Kazakistan Devlet Başkanı Kassym-Jomart Tokayev artan vakalar karşısında virüs kısıtlamalarının tekrar başlayacağını duyurmuştu.

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