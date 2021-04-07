Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları

Adayların, Türk vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar arasında yer almaması gibi şartları taşıması gerekiyor.



Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi için en az 2 yıllık yükseköğretim (ön lisans) mezun olmak, temizlik görevlisi için en az ilköğretim, en çok ortaöğretim mezuniyeti (lise veya dengi) kriterleri aranıyor.



