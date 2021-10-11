Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacak - İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra birimlerinde görevlendirilmek amacıyla İstanbul Liman Başkanlığına 2, Antalya, Kocaeli, Marmara Adası (Balıkesir), İzmir, Göcek (Muğla) liman başkanlıklarına da birer olmak üzere toplam 7 usta gemici alınacak.