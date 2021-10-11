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Haber Giriş: 11 Ekim 2021 - 09:47 | 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacak - İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan duyuruya göre, İŞKUR aracılığıyla yapılacak sürekli işçi alımı 7 usta gemici unvanında yapılacak. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurularıyla ilgili detaylar…

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1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra birimlerinde görevlendirilmek amacıyla İstanbul Liman Başkanlığına 2, Antalya, Kocaeli, Marmara Adası (Balıkesir), İzmir, Göcek (Muğla) liman başkanlıklarına da birer olmak üzere toplam 7 usta gemici alınacak.

2

Sürekli işçi için başvurular, 11-15 Ekim döneminde "www.iskur.gov.tr" internet sitesinden, en yakın İŞKUR hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattından yapılabilecek.

3

İstenilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste "www.uab.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak. Sözlü/uygulamalı sınav, İstanbul'da yapılacak. Sınav tarihi ve yeri "www.uab.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

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