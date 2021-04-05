Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı ilanı yayınlandı – Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan işçi alımı ilanlarından biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Yayınlanan ilana göre 130 sürekli işçi alımı yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır.