Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’ndaki Hızır Reis…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Hızır Reis karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor. Bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe en son Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almıştı. Peki, Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Barbaroslar dizisindeki Hızır Reis’in kim olduğu merak ediliyor. Yeni dizi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Hızır Reis’e Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor. 1988 doğumlu olan Astepe, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Ulaş Tuna Astepe’nin oynadığı diziler arasında Karadayı, Sen Anlat Karadeniz de bulunuyor.
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ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?
5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde yaptı.
2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. "Karadayı" dizisinde "Orhan", "Analar ve Anneler" dizisinde "Mustafa", "Rüya" adlı dizide "Alaz", "Sen Anlat Karadeniz"de de "Tahir" karakterini canlandırdı.
Emre Yeksan'ın yönettiği "Körfez" filminde "Selim" karakterini canlandıran Astepe, ayrıca "Üniversiteli", "Zayiat", "Meşakkat ve Karısı" ile "Balık Havuzu" adlı kısa filmlerde de yer almıştır.